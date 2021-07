La Cina ha appena segnato un nuovo numero record nel mercato delle spedizioni degli smartphone: stiamo parlando di 78,1 milioni di unità vendute nel solo secondo trimestre dell'anno. In più, emerge che Vivo è appena diventato il marchio leader di smartphone.

Vivo è il marchio leader in Cina

International Data Corporation (IDC) ha pubblicato oggi un nuovo rapporto che rivela i dati per le spedizioni di smartphone nel secondo trimestre di quest'anno per il mercato cinese. Sostiene che circa 78,1 milioni di unità sono state spedite in Cina nel secondo trimestre del 2021, il che rappresenta un calo dell'11% su base annua.

Tuttavia, le vendite complessive nel mercato cinese nella prima metà di quest'anno ammontano a 164 milioni di unità, e questo segna un aumento del 6,5 percento su base annua. È interessante notare che Honor ha fatto il suo ingresso tra i primi cinque marchi di telefonia mobile in Cina. Questa è la prima volta che vediamo l'ex sub brand di Huawei in una lista simile da quando si è separata dalla casa madre alla fine dello scorso anno, diventando così un marchio indipendente.

Vivo sta guidando il mercato cinese degli smartphone nel secondo trimestre di quest'anno con oltre 18,6 milioni di unità vendute, conquistando circa il 23,8% del mercato. OPPO segue da vicino al secondo posto con 16,5 milioni di unità e una quota di mercato pari al 21,1%.

Il terzo marchio della lista è Xiaomi che è riuscito a spedire 13,4 milioni di unità in Cina nel secondo trimestre dell'anno, coprendo il 17,2% del mercato. Quest'ultima è stata recentemente classificata come il secondo brand di smartphone più grande a livello globale, superando Apple e posizionandosi appena dietro Samsung.

A tal proposito, il colosso di Cupertino è riuscito a spedire 8,6 milioni di iPhone nel secondo trimestre del 2021 in Cina e ha coperto circa il 10,9% del mercato. Honor, al debutto con i nuovi modelli 2021, ha conquistato circa l'8,9% del mercato con spedizioni pari a 6,9 milioni di unità.

Tra tutti questi marchi, l'OEM produttore di Mi Mix Fold e Mi 11 ha registrato la crescita più alta del 47% su base annua, seguita da Vivo al 23,6%. OPPO è cresciuto del 17,3% mentre Apple ha registrato una crescita del 17% nel mercato cinese.

