Virgin Fibra per partita IVA: fibra a partire da 1,49 euro al mese per 18 mesi

Se vuoi aumentare la velocità di connessione per la tua attività di business, richiedendo il Voucher connettività, puoi attivare online la promo Virgin Fibra per partita IVA al prezzo scontato di 1,49 euro al mese per 18 mesi. Scopri come fare per richiedere il bonus.

Virgin Fibra per Partita IVA: i dettagli dell’ offerta

La promo Virgin Fibra per Partita IVA comprende: una connessione internet illimitata fino a 1 giga in download e il modem Wi-Fi 6 di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo di attivazione o migrazione è di 16,39 euro iva esclusa e comprende il lavoro del tecnico per l’installazione e l’eventuale prolungamento della fibra fino a 5 metri, se ne avrai bisogno. Il prezzo del canone è di 24,17 euro al mese bloccato per sempre. Puoi disdire quando vuoi, senza costi aggiuntivi.

Se hai una micro, piccola o media impresa (incluse aziende individuali e i liberi professionisti), non hai usato altri bonus statali e non hai una connessione, oppure ne hai una con velocità massima inferiore a 300 mega, puoi richiedere il Voucher connettività di 500 euro e sottoscrivere l’offerta Virgin Fibra per Partita IVA a soli 1,49 euro al mese per 18 mesi (IVA Esclusa). A partire dal 19° mese, il canone dell’offerta passerà a 29,27 euro al mese, iva esclusa, per sempre.

Per richiedere il bonus connettività valido fino al 31/12/2023, inserisci il tuoi dati sul sito Virgin Fibra e invia il modulo compilato all’indirizzo email vouchergovernativovirginfibra@virginfibra.it. Sarà Virgin a ricontattarti quando la tua richiesta verrà approvata. Non devi pagare nulla in anticipo e l’attivazione non inizierà fino a quando non ci sarà l’approvazione da parte di Infratel.

Come abbonarti a Virgin Fibra

Abbonarsi a Virgin Fibra Pura è facile, ti bastano pochi minuti e fai tutto online. Prima di procedere devi verificare che l’indirizzo della tua attività sia raggiunto dalla fibra di Virgin. Se l’esito della verifica è positivo, potrai sottoscrivere l’abbonamento inserendo i tuoi dati personali e associare la tua carta di credito o debito per i pagamenti. In seguito verrai contattato per prendere appuntamento con il tecnico per l’installazione, scegliendo l’orario e il giorno che preferisci. Il servizio verrà attivato in circa 7 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

