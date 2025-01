Videogiochi e gift card in offerta su Eneba: ricevi fino al 15% di cashback

Su Eneba è possibile risparmiare su videogiochi e gift card grazie alla nuova promozione lanciata in occasione del Capodanno cinese, che ti permette di ricevere fino al 15% di cashback acquistando da una selezione di prodotti digitali per PC e console.

Videogiochi e gift card, con cashback

Gli affari sono tantissimi con Eneba. Il videogioco più economico che puoi acquistare è Snake Pass: un divertentissimo puzzle game basato sulla fisica, in offerta a soli 55 centesimi.

Sono disponibili anche diversi titoli interessanti da riscattare sulla piattaforma Steam, come NBA 2K25 Standard Edition (24,98 euro), God of War (16,53 euro) e God of War Ragnarök (44,95 euro).

È possibile acquistare in offerta anche diverse gift card, risparmiando: PlayStation Store, Apple, Amazon, iTunes e anche valuta in-game. Il vantaggio principale di questa promozione, tuttavia, non sono gli sconti ma il cashback.

Acquistando uno dei prodotti della selezione, infatti, riceverai fino al 15% di cashback, che potrai riutilizzare in futuro per risparmiare su ulteriori acquisti all’interno della piattaforma Eneba. La promo sarà attiva ancora per pochi giorni: approfittane visitando la pagina ufficiale.