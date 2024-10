Videocitofono Ring al minimo storico: video HD e installazione semplice

È da un po’ di tempo che stai valutando l’idea di acquistare un campanello con telecamera che ti permetta di vedere chi bussa alla tua porta ma non vuoi spendere troppi soldi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il videocitofono Ring a soli 59,99 euro, anziché 99,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di alcun genere ma solo uno sconto gigantesco del 40% che porta il prezzo al più basso di sempre e ti permette di risparmiare quasi 60 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 12 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Videocitofono Ring: visione HD anche notturna e a colori

Sicuramente una delle cose più interessanti del videocitofono Ring è la sua semplicità di installazione. Anche se non sei un esperto lo puoi montare in 5 minuti dove desideri. Scarichi l’app dedicata e quando qualcuno suona a casa tua potrai vederlo direttamente dal tuo smartphone e parlarci anche da remoto.

È dotato anche di un sensore di movimento che attiva la telecamera e ti permette di vedere subito chi si sta avvicinando a casa tua. Possiede una visione in HD da 1440 x 1440 a colori e vedrai perfettamente anche di notte. Puoi impostarlo in modo tale da bloccare la vista di alcune zone, puoi ottimizzare le notifiche in base alle tue esigenze ed è compatibile con Alexa.

Insomma una vera potenza a un prezzo minuscolo. Dovrai essere rapido perché come ti dicevo è un’offerta a tempo limitato. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo videocitofono Ring a soli 59,99 euro, anziché 99,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.