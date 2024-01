Video con doppiaggi realistici grazie all'IA? Ecco lo strumento definitivo

L’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, negli ultimi mesi, ha aperto nuove possibilità per chiunque intenda lavorare online.

Non stiamo parlando solo di contenuti testuali, come avviene ormai abitualmente con ChatGPT, ma anche della possibilità di realizzare dei veri e propri video che possono rivelarsi utilissi in diverse situazioni.

A rendere tutto ancora più interessante è che, scegliendo gli strumenti giusti, anche chi non ha particolari conoscenze nel contesto del video editing può creare lavori professionali. In questo senso, Vidnoz AI rappresenta una delle app più innovative del settore, capace di offrire risultati impressionanti con pochi e semplici passaggi.

Come realizzare video realistici con Vidnoz AI?

Dopo essere entrati sul sito di IObit, basta cliccare sul bottone “Crea AI video gratis” e avviare la procedura.

L’utente dovrà scegliere un avatar, uno script che il personaggio creato dovrà pronunciare, scegliendo poi una voce e una lingua specifica (ovviamente c’è anche l’italiano). La scena creata sarà personalizzabile per quanto riguarda layout, musica, effetti, transizioni e tanto altro.

Dunque sarà possibile creare un personaggio realistico, che pronuncerà il testo fornito con una naturalezza impressionante. Il video, una volta completato, sarà condivisibile via social network o scaricabile attraverso la casella di posta elettronica.

Il tutto, in un contesto molto realistico, il che rende applicabile Vidnoz AI in svariati campi. Non solo: a rendere ancora più interessante questo strumento vi è la possibilità di provare lo stesso gratuitamente. Per chi intende utilizzare tale sistema a livello professionale, esistono alcune sottoscrizioni avanzate a dir poco interessanti.

Il piano Starter, per esempio, ha un costo di 14,99 dollari al mese mentre quello Business è pari a 37,49 dollari mensili.

Per chi intende creare filmati da pubblicare su YouTube o altre piattaforme con il fine di monetizzarli, si tratta di costi a dir poco accessibili, anche da parte di chi è alle prime armi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.