Viaggia nello spazio con Starfield Standard Edition a un prezzo SHOCK (-48%)

Sei un grande amante dei videogiochi a tema fantascientifico o più semplicemente di videogiochi ambientati nello spazio? Allora, se non hai già avuto modo di provarlo, non puoi farti scappare Starfield Standard Edition per Xbox Series X che ti offre l’opportunità di vivere un’avventura spaziale senza precedenti, ora in sconto del 48% a soli 40,99€ invece di 80,99€. La storia più importante in Starfield è quella che creerai tu con il tuo personaggio. Inizia il tuo viaggio personalizzando ogni aspetto del tuo alter ego virtuale, scegliendo un background specifico e dei tratti unici. Puoi decidere di essere un esploratore esperto, un diplomatico affabile, un cyber-pirata losco o qualcos’altro di completamente diverso: goditi la tua avventura nello spazio!

Appassionato di fantascienza? Acquista Starfield Standard Edition

Esplora lo spazio profondo come mai prima d’ora, avventurandoti tra le stelle e scoprendo più di 1.000 pianeti. Ogni pianeta offre un’esperienza diversa, dalle città affollate alle pericolose basi fino ai paesaggi incontaminati. Durante il tuo viaggio, incontrerai e recluterai personaggi memorabili, parteciperai alle avventure di numerose fazioni e ti imbarcerai in missioni che ti porteranno a esplorare ogni angolo dei Sistemi Colonizzati. Ogni incontro e ogni missione ti permetteranno di immergerti sempre più profondamente nel ricco e dettagliato mondo di Starfield.

Pilota e comanda la nave dei tuoi sogni, personalizzando il suo aspetto e modificando i sistemi critici come armi e scudi. Assegna i membri dell’equipaggio alle varie postazioni per ottenere bonus unici che miglioreranno le tue prestazioni in battaglia e nelle esplorazioni. Inoltre, la tua nave diventerà il centro delle tue operazioni, permettendoti di affrontare le sfide dello spazio con stile e efficacia. Il livello di personalizzazione ti consente di adattare la tua nave alle tue esigenze specifiche, rendendo ogni viaggio unico e avvincente.

Preparati a combattere con un sistema di combattimento avanzato che ti fornisce tutti gli strumenti necessari per affrontare qualsiasi situazione. Armi a lunga distanza, armi laser ed esplosivi per demolizioni possono essere modificati per adattarsi perfettamente al tuo stile di gioco, assicurando che tu sia sempre pronto per qualsiasi sfida che lo spazio ti possa riservare. Acquistalo finché è in sconto del 48% su Amazon!