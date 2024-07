Viaggia comodo con questo ZAINO (29€) perfetto per Ryanair, Wizz e EasyJet!

Ogni volta che devi prendere un volo, ti assale l’ansia per le dimensioni del tuo bagaglio a mano? Lo zaino VANKEV ha le misure precise per salire a bordo con te, qualsiasi sia la compagnia che sceglierai. Il suo prezzo? Solo 29,99€ grazie allo sconto di Amazon!

Tutte le caratteristiche dello zaino

Con dimensioni di 40x20x25 cm, questo zaino si adatta perfettamente ai requisiti del bagaglio a mano di Ryanair, Wizz ed EasyJet, inserendosi facilmente sotto il sedile anteriore o nel vano bagagli sopra la testa!

L’interno è progettato per riporre ordinatamente tutti i vostri oggetti, grazie ai due ampi scomparti principali che offrono spazio per abiti, libri, quaderni e altri oggetti essenziali. Lo scomparto separato per laptop, che può ospitare dispositivi fino a 14 pollici, è particolarmente utile per chi vuole portare il lavoro sempre con sé. In generale, questo zaino ha una capienza da ben 20 litri!

Oltre ai due scomparti principali, lo zaino dispone di numerose tasche aggiuntive. La tasca frontale è perfetta per penne, documenti e oggetti di uso frequente, mentre una tasca impermeabile protegge gli oggetti più preziosi.

La sicurezza e la praticità sono garantite in ogni viaggio grazie al design approvato TSA, che consente di aprire lo zaino facilmente da 90 a 180 gradi per un rapido passaggio ai controlli di sicurezza dell’aeroporto. Lo zaino include anche una cinghia per bagagli, permettendo un facile aggancio al vostro trolley, e una tasca antifurto per proteggere i vostri oggetti personali durante i viaggi in contesti affollati.

Viaggia in tutta tranquillità con lo zaino di VANKEV, scontato a soli 29,99€ al posto degli originari 35,99€ di listino!