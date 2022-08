Very: PROMO BOMBA con Cashback INCLUSO da 4,99€

Very lancia la sua PROMO BOMBA con Cashback di un mese fino al 5 Settembre 2022. In pratica, attivando una qualsiasi promozione di Very Mobile, second brand di WINDTRE, avrete diritto ad un mese di ricarica in omaggio grazie a questa iniziativa.

Very: PROMO BOMBA a partire da 4,99€ con Cashback incluso!

La tariffa di partenza offre ben 30 Giga di traffico internet in 4G su rete WINDTRE con velocità massima raggiungibile stanziata a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi gestore mobile e fisso in Italia e SMS senza limiti e sempre verso tutti gli operatori. Tutto questo ad un prezzo promozionale pari a soli 4,99 euro ogni mese. La promozione in questione prevede l’addebito mensile su credito residuo senza obbligo di ricarica. Nel canone mensile, inoltre, ci sono anche ben 4,6 Giga di traffico dati da usufruire per i viaggi all’interno dell’Unione Europea.

Delle altre cose che troviamo incluse e senza costi, oltre al roaming, sono i servizi di reperibilità RingMe e Ti ho cercato e la navigazione in modalità hotspot.

Questa offerta telefonica a meno di 5 euro al mese è attivabile ONLINE per chi proviene da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTMobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Costi ed altro

La tariffa di cui vi abbiamo parlato sinora è disponibile sul sito ufficiale di Very Mobile e non ha alcun costo iniziale. L’unica spesa da sostenere è pari a 4,99 euro per la prima mensilità. Inoltre, grazie al Cashback avrete 1 Mese di ricarica in omaggio!

