Very Mobile, ultime ore per l'offerta da 5,99 euro con ben 200GB

Very Mobile ha lanciato una nuova offerta, chiamata Very 5,99 Promo Meta, indirizzata ad un pubblico selezionato tramite campagne social su Facebook e Instagram.

Questa promozione può essere attivata solo dai nuovi clienti che effettuano la portabilità e che provengono da alcune compagnie specifiche come Iliad, NTmobile e altri operatori virtuali. L’offerta è limitata nel tempo e potrà essere richiesta entro oggi, 21 ottobre, salvo eventuali proroghe o modifiche.

La Very 5,99 Promo Meta, al costo mensile di 5,99 euro, offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia di rete fissa che mobile, ed include 200 GB di traffico dati in 4G. Il pagamento dell’offerta può avvenire tramite credito residuo o ricarica automatica.

Questa specifica offerta Very Mobile è rivolta agli utenti che si trovano in determinate regioni italiane, tra cui Lazio, Campania, Sicilia e Puglia. L’obiettivo della campagna social è quello di attrarre nuovi clienti da determinati operatori: non solo Iliad ed NTmobile ma anche PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Lycamobile, e molti altri.

Per sottoscrivere Very 5,99 Promo Meta, gli interessati devono accedere alla pagina promozionale tramite il link presente nei post sui social, inserire il proprio indirizzo email e ricevere un codice coupon dedicato. In seguito, possono scegliere se acquistare l’offerta in un punto vendita fisico oppure online, fornendo il codice ricevuto. È possibile optare tra una SIM fisica o una eSIM, garantendo la massima flessibilità sia per chi preferisce un supporto tradizionale e sia per coloro che prediligono la versione digitale della SIM.

L’offerta Very 5,99 Promo Meta rappresenta dunque un’interessante occasione, tenendo conto di una configurazione particolarmente generosa: un’alternativa da prendere in considerazione sia per il costo accessibile e sia per la possibilità di passare al nuovo operatore mantenendo il proprio numero di telefono. Per tutte le informazioni sulle più vantaggiose offerte Very Mobile, consultate il sito ufficiale.