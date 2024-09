Very Mobile: torna l'offerta più vantaggiosa a soli 5,99 euro al mese

Alcuni ex clienti di Very Mobile stanno attualmente ricevendo la proposta d’attivazione di un’offerta esclusiva tramite SMS: parliamo di Very Winback 5,99, che propone un pacchetto mensile molto interessante ad un costo di appena 5,99 euro.

La particolarità di questa offerta sta nella promessa da parte dell’operatore che il prezzo resterà bloccato “per sempre”, un dettaglio che può risultare particolarmente attraente per scongiurare possibili aumenti in futuro.

Offerta Very Winback 5,99: come attivarla

La campagna via SMS, lanciata il 13 settembre sconto, si concluderà il prossimo 22 settembre ma non è escluso che Very Mobile possa avviare nuove iniziative simili in futuro, con scadenze personalizzate a seconda degli ex clienti considerati. L’offerta Very Winback 5,99 prevede un pacchetto completo con minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 200 Giga di traffico dati in 4G. Il tutto su rete Wind Tre, con una velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload.

Un aspetto interessante di questa promozione è la possibilità di attivare il servizio di ricarica automatica, che può essere richiesto in fase di registrazione o successivamente. Anche l’attivazione stessa dell’offerta risulta particolarmente conveniente, in quanto sia il costo di attivazione che quello della SIM (o eSIM) sono gratuiti, sia online che nei negozi fisici autorizzati.

Tuttavia, per poter usufruire dell’offerta, è necessario aver ricevuto l’SMS da parte di Very Mobile, che include un codice coupon specifico. Questo può essere utilizzato sia nei punti vendita che attraverso una pagina dedicata sul sito dell’operatore, dove l’utente può scegliere il formato della SIM (fisica o eSIM) e inserire il coupon per attivare l’offerta. Teoricamente, il coupon non dovrebbe essere strettamente legato al numero su cui si è ricevuto l’SMS: pare infatti che sia possibile utilizzarlo per attivare l’offerta anche su numerazioni di altri operatori, eccezion fatta per numeri già appartenenti a Very Mobile.