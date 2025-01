Very Mobile: prorogata l'offerta da 4,99€, cosa comprende e come attivarla

Very Mobile ha deciso di prolungare la disponibilità della sua offerta Very Esclusiva Giga x2, che offre minuti ed SMS illimitati, oltre a ben 150 Giga di traffico dati al costo di soli 4,99 euro al mese.

Inizialmente prevista fino al 20 gennaio, l’offerta sarà ora accessibile fino al prossimo 13 febbraio, salvo ulteriori proroghe.

Questa promozione è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da specifici operatori e può essere attivata tramite una pagina dedicata sul sito di Very Mobile, promossa principalmente attraverso campagne pubblicitarie digitali.

L’offerta Very Esclusiva Giga x2 continua

La velocità di navigazione predefinita dell’offerta Very Esclusiva Giga x2 raggiunge i 30 Mbps sia in download che in upload, utilizzando la rete 4G di WindTre, ma gli utenti hanno anche la possibilità di potenziare la propria connessione. Infatti, dal 25 novembre scorso è stata introdotta l’opzione “Very Full Speed 5G” che, al costo aggiuntivo di 0,99 euro al mese, permette l’accesso alla rete 5G dove disponibile, garantendo una velocità significativamente superiore.

Un ulteriore vantaggio risiede nel programma di invito. Secondo alcune segnalazioni, i clienti Very Mobile possono invitare i loro amici a scegliere una tariffa dell’operatore, consentendo ai nuovi utenti la possibilità di ottenere tre mesi gratuiti. Grazie al codice promozionale fornito dall’amico, i nuovi clienti ricevono infatti una ricarica omaggio di 15 euro, equivalente in questo caso a tre rinnovi.

Very Mobile continua a distinguersi nel panorama degli operatori virtuali, proponendo soluzioni che combinano un alto quantitativo di traffico dati con prezzi estremamente competitivi. La promozione Very Esclusiva Giga x2 rappresenta un’opportunità ideale per chi cerca una tariffa economica senza sacrificare la quantità di dati. Con l’aggiunta della possibilità di accedere al 5G ad un costo minimo, l’offerta risulta particolarmente interessante per gli utenti che vogliono un servizio completo e versatile. Per maggiori informazioni, consultate sempre il sito ufficiale di Very Mobile.