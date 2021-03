Very Mobile, secondo operatore di WINDTRE, ha fatto ripartire l’iniziativa che premia chi decide di portare un amico. Vediamo meglio nei dettagli il meccanismo.

Very Mobile: se porti un amico vieni premiato!

Ogni persona che attiverà una SIM Very con il proprio Codice Amico riceverà 5 euro di ricarica omaggio. L’invitante potrà ricevere massimo 50€ con 10 persone invitate.

Il meccanismo per generare questo codice è davvero molto semplice. Basterà infatti andare nella sezione dell’app Very “Porta un amico in Very” e da lì condividere con l’amico il proprio codice invito. L’iniziativa è compatibile con qualsiasi promo disponibile a catalogo, disponibili a partire da 4,99 euro al mese.

Quest’iniziativa promozionale è stata prorogata fino a fine Maggio, dunque sarà possibile sfruttare quest’occasione anche per guadagnare qualche soldo. Tutto questo, semplicemente comunicando il codice amico.

Validità ed altro

Se per il nuovo cliente che attiva una SIM con Very Mobile oppure decide di passare il proprio numero al second brand di WINDTRE la ricezione dei 5€ di ricarica è immediata, per chi ha condiviso l’invito non è la stessa cosa. L’invitante, infatti, riceverà i 5 euro bonus entro 24 ore dall’attivazione della SIM invitata.

La promo dedicata al Porta un Amico in Very è usufruibile fino al 31 Maggio 2021, salvo ulteriori comunicazioni di proroghe.

