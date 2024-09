Very Mobile: pochi giorni al termine dell'offerta da 4,99€ con 150GB

Very Mobile continua a proporre le offerte Very Esclusiva con due declinazioni particolarmente vantaggiose: 75 Giga a 4,99 euro al mese e 150 Giga ugualmente a 4,99 euro al mese decidendo di attivare l’opzione Giga x2 per sempre. Queste offerte saranno disponibili solo fino al 7 ottobre 2024 e non è detto che andranno incontro ad una proroga

Viene quindi garantito il prezzo fisso “per sempre”, un vero e proprio elemento distintivo per Very Mobile. Dalla sua nascita nel 2020, infatti, l’operatore virtuale non ha mai apportato modifiche unilaterali alle tariffe dei propri clienti.

Come attivare l’offerta Very Esclusiva online

Le offerte Very Esclusiva non sono visibili né sulla home page del sito ufficiale e né proposte all’interno dei negozi fisici. Chiunque volesse attivarle dovrebbe infatti visitare una pagina dedicata, disponibile solo online, e sottoscrivere un nuovo contratto con portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce ed altri operatori virtuali. Ma ora, entriamo nello specifico di queste due ottime promozioni, così da comprenderne le differenze in termini di configurazione.

L’offerta Very Esclusiva Giga x2 per sempre a 4,99 euro al mese include 150 Giga di traffico dati in 4G sulla rete WindTre (con velocità fino a 30 Mbps), oltre a minuti ed SMS illimitati verso i numeri nazionali: richiede l’attivazione del servizio di ricarica automatica. Questa funzione permette di associare un metodo di pagamento (Visa, Mastercard o PayPal), ricaricando automaticamente l’importo necessario 12 ore prima del rinnovo mensile. Tale modalità può essere disattivata in qualsiasi momento, ma questo porterebbe alla riduzione dei Giga a disposizione (da 150 a 75).

Pertanto, l’offerta Very Esclusiva da 75 Giga, sempre a 4,99 euro al mese, è disponibile per chiunque decidesse di non attivare la ricarica automatica. Anche in questo caso, i nuovi clienti dovranno richiedere la portabilità del numero da uno degli operatori indicati. Ricordiamo inoltre che i costi di attivazione, della SIM e della spedizione sono gratuiti.

Le offerte Very Mobile continuano quindi a rappresentare un’opzione interessante per chi cerca tariffe telefoniche convenienti e trasparenti, con la possibilità di sfruttare un’ampia quantità di dati a prezzi molto competitivi.