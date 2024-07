Ventilatore Dyson Pure Cool in offerta: risparmia oltre 100€

Dyson Pure Cool è un dispositivo 2 in 1, dato che è sia un ventilatore che purificatore, quindi rinfresca in estate diffondendo aria purificata. Per le sue caratteristiche uniche, un design superiore e l’appartenenza al marchio Dyson, non c’è da stupirsi se il prezzo consigliato è di 399 euro.

Grazie però all’offerta in corsa, è possibile risparmiare oltre 100 euro: prima di tutto con i 70 euro di sconto del pre-ordine, e poi con il 10% di sconto in carrello grazie alla promozione Community Days, per un risparmio complessivo dunque di oltre 100 euro. A conti fatti, il prezzo finale è pari a 296 euro.

Dyson Pure Cool in offerta a 296 euro sul sito ufficiale

La doppia azione di ventilatore e purificatore fa del Dyson Pure Cool un prodotto unico nel panorama dei ventilatori. Chi lavora in casa, o trascorre all’interno della sua abitazione gran parte della giornata, oltre a un dispositivo che rinfreschi l’ambiente dovrebbe pensare anche a uno che lo purifichi.

Con il modello Pure Cool di Dyson, si ottiene da un lato un maggiore sollievo dal caldo, dall’altra parte un’aria più pulita. Merito anche del sistema di filtrazione a 360 gradi, con il filtro HEPA che rimuove gas e odori insieme al 99,9% delle particelle microscopiche nell’aria (inclusi peli di animali, batteri e pollini).

A proposito del filtro, la sua manutenzione è semplice e veloce. In questo caso il merito è del sistema di sostituzione, reso ancora più facile che in passato, e il comodo sensore che rileva in automatico la durata del filtro.

Il ventilatore e purificatore Dyson Pure Cool è in offerta a 329 euro sul sito ufficiale. Inoltre, grazie alla promo Community Days, è possibile ricevere un ulteriore sconto del 10%, abbattendo così il prezzo a 296 euro (disponibile il pagamento in 3 rate a interessi zero). Le spese di spedizione sono gratuite.