Ventilatore Dyson, finalmente ad un ottimo prezzo: stupendo e potente

Il Dyson AM07, uno dei ventilatori a torre più eleganti e apprezzati sul mercato, è attualmente disponibile su eBay al prezzo speciale di 249 euro, rispetto al prezzo originale di 349 euro. Non è solo un potente e avanzato ventilatore senza pale ma, in perfetto stile Dyson, è anche uno stupendo oggetto d’arredo in grado di aggiungere personalità a qualsiasi stanza.

La tecnologia Air Multiplier genera un flusso d’aria potente e uniforme senza le pale tradizionali. Il risultato è una sensazione di fresco costante, perfetta per sopravvivere alle temperature estive, ma senza i rischi per bambini e animali domestici che contraddistinguono i ventilatori tradizionali.

Il design elegante e moderno del Dyson AM07, caratterizzato da linee pulite e una struttura minimalista, si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento. Dyson ha fatto un lavoro importante per assicurarsi di riuscire a coniugare un flusso d’aria potente con la quiete della tua casa: è silenziosissimo e lo puoi usare tranquillamente anche di notte.

Il Dyson AM07 è dotato di un telecomando magnetico che consente di regolare comodamente le impostazioni, come la velocità del flusso d’aria e la funzione di oscillazione, direttamente dal proprio posto. Il telecomando può essere facilmente riposto sulla parte superiore del ventilatore grazie alla superficie magnetica. Il ventilatore è anche programmabile ed è possibile pianificare lo spegnimento dell’aria dopo 15 o 9 ore.

Non farti scappare la possibilità di avere uno dei ventilatori più sofisticati sul mercato ad un ottimo prezzo: acquistalo subito e risparmia 100€!