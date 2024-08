Ventilatore da collo in super offerta: con il coupon è quasi regalato

Dì addio al caldo di agosto con questo utilissimo ventilatore portatile da collo. Crea una piacevole brezza, perfetta per raffreddare anche le giornate più calde, senza risultare fastidioso. Insomma, sarà un po’ come se l’aria condizionata ti seguisse ovunque tu vada.

Oggi il ventilatore da collo portatile Kensuka NF4 è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 22,79€, grazie a un coupon sconto del 20%. Davvero niente male!

Il ventilatore da collo è regolabile e pieghevole fino a 180°, permettendo di adattarsi facilmente a diverse esigenze e situazioni. Il design ergonomico lo rende comodo da indossare, distribuendo il peso uniformemente per evitare fastidi durante l’uso prolungato.

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile da 9600mAh, che offre un’elevata autonomia. A seconda della velocità selezionata, può funzionare per diverse ore con una singola carica, assicurando una ventilazione continua e prolungata. La ricarica avviene tramite porta USB, rendendolo facile da ricaricare ovunque. Basta portarsi dietro un power bank per poterlo usare per un giorno intero.

Il ventilatore dispone di 5 velocità regolabili, permettendo di scegliere l’intensità dell’aria in base alle necessità personali. Nel complesso, davvero un ottimo prodotto per vivere al meglio la tua prossima avventura all’aperto nonostante queste temperature estreme. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito approfittando dello sconto del 20%!