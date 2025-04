Esperienza di guida più reale che mai con volante force feedback e pedali magnetici: tuo ad un prezzo da urlo

Il Thrustmaster T128 è un volante progettato per portare l’esperienza di guida a un livello superiore, con un focus su qualità, precisione e realismo. Compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, è la scelta ideale se desideri immergenti nei giochi di corsa senza compromettere la qualità del prodotto.

Una delle caratteristiche principali di questo dispositivo è il suo Force Feedback. Grazie alla tecnologia Hybrid Drive, che combina un motore a cinghia e uno a ingranaggi, questo volante offre una sensazione di realismo mai provata prima.

Il Force Feedback infatti è progettato per restituire una risposta dettagliata delle superfici stradali, delle curve e degli ostacoli, permettendo ai giocatori di percepire ogni vibrazione e resistenza, come se fossero realmente a bordo di un’auto da corsa.

Questo livello di interazione aiuta a migliorare la performance durante le gare, rendendo ogni movimento più preciso e controllato. Il volante è dotato di pedali magnetici, che offrono una risposta più precisa e duratura rispetto ai tradizionali pedali meccanici. I sensori a effetto Hall che misurano la posizione del pedale senza contatto fisico garantiscono una maggior durata ed una risposta lineare. I pedali magnetici inoltre riducono l’usura nel tempo, assicurando che ogni sessione di gioco sia sempre perfetta senza la necessità di una manutenzione frequente.

Il design del Thurstmaster T128 è ergonomico e studiato per il massimo del comfort. Il suo volante ha un diametro di 28 cm, che lo rende ideale per manovre rapide e anche per sessioni di gioco più lunghe. La presa è ottimizzata per offrire un buon grip ed una sensazione di controllo totale. Inoltre, grazie alla compatibilità con le principali piattaforme, puoi usarlo su PlayStation 4, 5 e PC.

In conclusione questo dispositivo è la scelta perfetta per i fan dei giochi di corsa che cercano un volante accessibile ma di alta qualità, con funzionalità avanzate e pedali magnetici. Su Amazon puoi approfittare dello sconto del 25% e farlo tuo a soli 149,00 euro: non fartelo scappare!