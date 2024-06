Ventilatore a torre: SILENZIOSO, POTENTE e in DOPPIO SCONTO

Non ami il caldo e neanche l’aria condizionata? È un bel problema, che puoi risolvere però con questo pratico e potente ventilatore a torre: silenzioso, con display a led e con ben 6 velocità puoi averlo a soli 64,49 euro invece di 85,99.

Attenzione: per avere questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina, proprio sotto al prezzo del prodotto.

Ventilatore a torre: fresco garantito

Questo ventilatore sarà davvero in grado di sorprenderti, a cominciare dal suo angolo di oscillazione di 70°, che insieme all’altezza di quasi un metro, copre uno spazio ampio e distribuisce una brezza fresca in ogni direzione.

Il motore di guida garantisce un forte flusso d’aria, raggiungendo velocità fino a 6 metri al secondo, tutto questo mantenendo un funzionamento ultra silenzioso.

Potrai disporre di ben 6 velocità del ventilatore e 4 modalità (Normale, Naturale, Sonno, ECO), che si adattano a diverse esigenze e scenari d’uso, offrendo il massimo comfort in vari ambienti. Con un rumore minimo di soli 28dB, il ventilatore non disturba neanche durante la notte, permettendoti di usarlo senza conseguenze per il tuo riposo.

Puoi gestire le varie funzioni tramite l’elegante display touch o un telecomando incluso nella confezione, che ha un raggio d’azione fino a 8 metri.

Vogliamo soffermarci infine sulla modalità ECO, che regola automaticamente la velocità del ventilatore in base alla temperatura, risparmiando energia. Vedrai la temperatura evidenziata proprio sullo schermo integrato, così da permettere al ventilatore di autoregolarsi a seconda del caldo percepito in stanza.

Insomma, un prodotto indispensabile per l’estate e per chi non ama l’uso eccessivo dell’aria condizionata: spunta il coupon sconto che trovi in pagina e pagalo soltanto 64,49 euro invece di 85,99.