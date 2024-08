Ventilatore a torre, maxi-sconto del 40% su Amazon: è potentissimo

Stanco di questo caldo estremo agostano? Tranquillo, non è necessario per forza spendere centinaia (o migliaia) di euro in un sistema di aria condizionata. Oggi Amazon propone un’offerta estremamente interessante un ventilatore a torre: è potentissimo, raffredda velocemente anche le camere più grandi.

Il suo prezzo normale? Ben 90€, ma con il coupon sconto del 40%, oggi su Amazon può essere tuo ad appena 53,99€. Davvero niente male, considerate le ottime specifiche di questo prodotto. Per riscattare la promozione non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il ventilatore a torre del brand CureCure è dotato di tre modalità operative: normale, naturale e sonno. Queste modalità permettono di personalizzare il flusso d’aria secondo le tue esigenze. Inoltre, offre tre velocità di funzionamento: bassa, media e alta. Con un livello di rumore basso fino a 35 dB, garantisce un comfort eccezionale, ideale per un sonno tranquillo senza disturbi.

Troviamo diverse funzionalità interessanti per facilitarne la gestione. Ad esempio, la modalità timer consente di impostare lo spegnimento automatico in un range di tempo compreso tra 1 e 12 ore. Il display LED rende facile visualizzare e impostare le opzioni desiderate.

Il ventilatore è progettato per essere montato facilmente in pochi minuti. È dotato di un telecomando che consente di controllare tutte le funzioni comodamente dal divano o dal letto. Il pannello touch intelligente offre un’alternativa pratica per chi preferisce interagire direttamente con il dispositivo.

Il ventilatore a torre è alto 102 cm e presenta un design elegante e compatto, con materiali lucidi stampati ad iniezione che conferiscono un aspetto moderno e raffinato. La maniglia integrata facilita il trasporto, permettendo di spostare il ventilatore in qualsiasi stanza della casa con estrema facilità.

Il ventilatore offre un’oscillazione grandangolare di 70°, che assicura una distribuzione uniforme del flusso d’aria in tutta la stanza. L’attuale offerta su Amazon permette di acquistarlo ad un prezzo formidabile: non fartela assolutamente scappare, potrebbe terminare da un momento all’altro!