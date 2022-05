Vecchio monitor o TV? Trasformali in smart TV con pochi euro (guida)

L’argomento è sempre interessante: cosa fare con il vecchio monitor o la vecchia televisione? Se ancora funzionanti, non sono affatto da buttare via, anzi! Con accessori da pochi euro, puoi portarli a nuova vita: ottieni subito un sistema di smart TV, che sembrerebbe impossibile creare a partire da prodotti di una certa età.

Eppure, non solo è fattibile, è anche molto semplice. Ti abbiamo raccontato come fare tramite diverse guide, che abbiamo deciso di raccogliere in un unico articolo, che ti permetterà di realizzare il tuo progetto in modo semplice ed economico.

Vecchio monitor o TV: come creare un sistema di smart TV

C’è una soluzione a tutto, anche se il dispositivo da trasformare non dispone di ingresso HDMI, ad oggi utilizzato per la connessione di tutte le periferiche esterne, come decoder, chiavette o box TV. Basta sapere quale accessorio acquistare ed è per questo che abbiamo realizzato diverse guide a tema sull’argomento.

Di seguito, le trovi tutte elencate, ma attenzione: i prezzi dei prodotti elencati in ogni guida, sono naturalmente diversi da quelli attuali. Infatti, si riferiscono al costo nel momento in cui abbiamo realizzato il contenuto. Ad ogni modo, su Amazon puoi verificare il costo di ogni accessorio, prima di procedere all’acquisto.

Ecco le guide per creare una smart TV, a partire da un vecchio monitor o TV:

Se il tuo monitor o il tuo televisore sono dotati nativamente di ingresso HDMI, allora è tutto molto più semplice! Infatti, puoi collegare una delle chiavette smart economiche, che ti permettono di avere a disposizione di telecomando un mondo di intrattenimento. La migliore del momento, considerando lo sconto del 50%, è certamente la NOW Smart Stick con i primi 3 mesi gratis a scelta fra Cinema oppure Entertainment. La porti a casa a 14,99€ appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Super semplice da configurare, la colleghi e in un attimo sei pronto: a disposizione, un sacco di applicazioni fra le quali scegliere le tue preferite.

Come vedi, trasformare i tuoi vecchi prodotti in smart TV, può essere molto semplice ed economico, basta un po’ di astuzia.

