Vecchio monitor? Con 19€ lo rendi TV con Digitale Terrestre DVB T2

Se hai in casa un vecchio monitor, anche abbastanza datato, è il momento di portarlo a nuova vita. Proprio in occasione del passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2, puoi trasformarlo in una TV da usare dove vuoi.

L'investimento è minimo: basta un decoder, come quello che puoi prendere a 19€ circa appena (applica il coupon prima di metterlo nel carrello) da Amazon adesso. Addirittura, questo modello integra anche un media player: inserisci una memoria esterna e riproduci i contenuti audio e video che ci sono a bordo. Non servono competenze specifiche di alcun genere per effettuare la trasformazione, dai un'occhiata a questa guida!

Vecchio monitor: così diventa una TV per il nuovo digitale terrestre DVB T2

La tecnologia moderna è uno spettacolo. Con pochissimo, ti permette di ottenere risultati che mai immagineresti. Ad esempio, lo schermo del vecchio PC – che ormai non usi più – può tornare a nuova vita e diventare un'ottima televisione, perfetta per il nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti.

Infatti, l'utilizzo di un decoder ti permette di poter usare come periferica per le immagini qualsiasi dispositivo tu preferisca. Non dev'essere necessariamente una vera e propria TV, non serve. Si tratta di un dettaglio che si tende a trascurare, ma è la realtà dei fatti: va bene un altro tipo di output video. Come fare per riuscirci? Davanti a noi, un paio di metodi, che variano sulla base del display che già possiedi.

Il primo metodo va benissimo se lo schermo ha già un ingresso HDMI. A questo punto, l'unica cosa da fare è collegare un decoder (come quello in sconto a 19€ circa) al dispositivo. Se il display integra già delle casse audio, hai finito: devi solo procedere alla configurazione guidata e impostare i canali. Se invece non le ha, puoi usare una cassa, una soundbar o qualsiasi fonte audio esterna che già possiedi in casa ed è dotata di uscita jack audio da 3,5 millimetri (un esempio super economico è questo a 8,90€).

Il secondo metodo è previsto per monitor più vecchi, che non dispongono di ingresso HDMI, ma VGA. Essenzialmente, tutto quello che devi fare – e che ti serve – è come nel primo metodo, a parte un adattatore. Un piccolissimo accessorio, che però è geniale: lo prendi a 11€ circa da Amazon e trasforma il segnale HDMI in VGA, con tanto di porta jack integrata per attaccare il dispositivo di output audio. Lo inserisci nel collegamento fra schermo e decoder e il gioco è fatto: un'operazione super elementare. A questo punto, devi solo procedere alla configurazione dei canali.

ATTENZIONE: un ultimo problema che potrebbe sorgere è l'antenna. Se, dove andrai a posizionare la televisione appena creata, c'è la già la predisposizione, allora nessun problema. Se invece non c'è, non disperare. Non serve chiamare antennisti o effettuare strane modifiche. Ci sono delle antenne da interno spettacolari. Le ho adoperate più volte nella casa in campagna, per la felicità dei miei genitori, che hanno potuto continuare a guardare i loro programmi preferiti, senza investire cifre assurde per impianti nuovi. Infatti, accessori come questo li trovi a 11€ circa.

Come vedi, basta veramente poco per rendere il vecchio monitor un'ottima TV, con tanto di supporto al nuovo digitale terrestre DVB T2. Un'operazione di recupero che può dare grandi soddisfazioni, oltre a permetterti di risparmiare denaro!