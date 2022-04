Vecchia TV a nuova vita: rendila subito SMART con 25€ (guida)

Il fascino del vintage potrebbe portarti a non voler cambiare quella bella vecchia TV, che ancora si accende e funziona. Se ti dicessi che basta veramente poco per renderla smart? Che con meno di 25€ puoi portarla a nuova vita?

Bastano due semplicissimi accessori, fra l'altro adesso anche in sconto su Amazon. Lascia che ti mostri come fare: con questa piccola guida, riporti a nuovo il tuo televisore e lo rendi super moderno.

Vecchia TV con presa SCART: basta poco per renderla smart

Basta che ci sia l'ingresso SCART. Se la tua televisione ce l'ha, basterà pochissimo per renderla immediatamente intelligente. Dopo questa guida, a disposizione avrai un mondo di intrattenimento a disposizione e non solo. Infatti, approfittando della promozione del momento, potrai goderti subito 3 mesi di NOW TV assolutamente gratis: puoi scegliere fra il pacchetto Cinema o Intrattenimento.

Ecco cosa ti serve per trasformare il vecchio televisore:

NOW Smart Stick, chiavetta che rende smart qualsiasi monitor in generale. Pensata per guardare principalmente Now TV, è perfettamente compatibile in via ufficiale anche con le altre applicazioni di streaming audio e video (come Netflix, Disney+ e non solo). Attualmente in promozione, la prendi a 14,99€ (sconto del 50%) e in omaggio ottieni due mesi di contenuti; un adattatore da HDMI a SCART: grazie a questo piccolo accessorio, potrai portare il segnale del più moderno standard, sul tuo vecchio schermo. Super economico, lo porti a casa a 9,59€.

In un attimo, effettui subito il collegamento della smart stick all'accessorio e poi colleghi la porta SCART allo stesso. Se non ce l'hai, dovrai procurarti un cavo compatibile come questo.

A questo punto, è fatta. Procedi senza remore alla configurazione del tuo sistema di intrattenimento e porta a nuova vita la tua vecchia TV, che diventerà subito smart. Facile, incredibilmente efficace e super economico. E sai qual è il bello? Con questo accessorio, potrai poi collegare qualsiasi periferica con uscita HDMI: dalle console, ai decoder per il digitale terrestre, passando per PC e non solo. Comodissimo.

Su tutti i prodotti che ti ho segnalato, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, offerte dai servizi Amazon Prime.