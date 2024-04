Vecchi capi come nuovi col LEVAPELUCCHI PHILIPS: solo 12,90€ su Amazon

La soluzione che non ti aspetti per i tuoi indumenti più vecchi, usurati dai lavaggi e dal tempo, è un piccolo apparecchio del marchio Philips: un levapelucchi elettrico, facilissimo e comodo da usare, che puoi acquistare a soli 12,90 euro grazie allo sconto odierno del 35% sul prezzo consigliato.

Come funziona il levapelucchi Philips

L’accessorio è dotato di una testina di rasatura di grandi dimensioni che rimuove facilmente pelucchi e pallini dai tessuti, lasciando i tuoi vestiti e coperte come nuovi.

La testina funziona rapidamente con meno passaggi grazie ai suoi fori di tre diverse dimensioni, che permettono di eliminare pelucchi di qualsiasi grandezza. Inoltre, l’altezza della lama è regolabile, consentendo di utilizzarlo anche sui tessuti più delicati senza rischi.

Usarlo è davvero semplice: si passa sui vestiti e già con una sola passata vedrai risultati tangibili al tatto e alla vista. Il contenitore è rimovibile e facile da svuotare, mentre la pratica spazzola inclusa permette di pulire facilmente le lame e mantenerle prive di pelucchi.

All’interno della confezione troverai tutto quello che ti serve per iniziare, incluse due batterie AA Philips. Rendi i tuoi vecchi indumenti come nuovi con il lavapelucchi elettrico e acquistalo adesso in offerta su Amazon a soli 12,90 euro.