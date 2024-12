Valigetta di utensili per la casa: il kit 32-in-1 in maxi sconto di Natale

Ottima occasione natalizia per il fai-da-te su Amazon: questa valigetta di utensili utili per la casa 32-in-1 è infatti in sconto eccezionale a soli 20,26 euro. Con spedizione Prime e in pronta consegna sarà un utilissimo regalo di Natale.

Valigetta di utensili 32-in-1: cosa contiene?

Ogni attrezzo incluso nella valigetta è realizzato in lega di acciaio di alta qualità per assicurare durevolezza nel tempo: l’impugnatura in plastica è ergonomica e antiscivolo, così da permetterti di lavorare comodamente.

La pratica valigetta per il trasporto, stampata a soffiaggio, include quindi:

1 cercafase

2 cacciaviti di precisione

2 cacciaviti

1 cacciavite portainserti

8 chiavi a brugola con anello

1 martello da banco

12 punte

1 chiave inglese regolabile da 15 cm

1 taglierino da 18 mm

1 pinza universale da 15 cm

1 pinza a becco lungo da 15 cm

1 nastro isolante

Il prezzo finale di 20,26 euro grazie a questo sconto di Amazon la rende un affare da non lasciarsi sfuggire. L’offerta è a disponibilità limitata, ti consigliamo di approfittarne.