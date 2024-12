Utenti Office 365 in pericolo: attenzione alla nuova ondata phishing

Una nuova ondata di phishing sta mettendo in pericolo tutti gli utenti Office 365. Se anche tu utilizzi questa piattaforma fai molta attenzione. Si tratta di un servizio offerto da Microsoft per la produttività di utenti privati e aziende. Questa suite include applicazioni classiche del mondo Microsoft Office, strumenti di collaborazione e servizi cloud per posta elettronica e archiviazione online.

L’attacco viene gestito dai cybercriminali tramite email che allarmano la vittima in vari modi. Uno dei più utilizzati riguarda un presunto esaurimento dello spazio di archiviazione. Proprio come la recente email truffa che sfrutta iCloud. L’obiettivo dei criminali è quello di generare panico negli utenti affinché questi seguano le istruzioni contenute nel messaggio.

Queste spingono la vittima a cliccare su un link che rimanda a una pagina phishing che, per grafica e loghi, sembra in tutto e per tutto quella di Office 365 di Microsoft. I cybercriminali hanno pensato a tutto nei minimi dettagli, anche a un conto alla rovescia per mettere pressione e scegliere di sottoscrivere l’abbonamento a un prezzo “ridicolo”.

Campagna Phishing Office 365: cosa succede se cadi nella trappola

Cosa succede se cadi nella trappola di questa nuova campagna phishing Office 365? In pratica, fornisci ai cybercriminali:

dati personali e informazioni sensibili; dettagli di pagamento come carta di credito, account di pagamento digitale e altro; accesso al tuo denaro.

Tutto questo viene utilizzato per realizzare nuove truffe online, vendita di dati sul dark web o a chi vende informazioni sul dark web, furto di denaro e furto di identità. Quindi i rischi sono molto alti ed è per questo che bisogna prestare particolare attenzione a non cadere in queste truffe.

Come evitare questa truffa phishing

Puoi evitare la truffa phishing Office 365 attuando alcune buone abitudini per la tua sicurezza: