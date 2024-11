Allarme furto di identità online: come difendersi

Il tuo profilo Facebook è in pericolo. Nelle ultime ore è stato registrato un aumento considerevole di pratiche di furto di identità online. Cybercriminali esperti riescono ad accedere al tuo account social prendendone il controllo e agendo al posto tuo per hackerare altri profili o per effettuare azioni illegali e diffondere pericolose truffe. Quando si tratta di influencer e personaggi famosi l’obiettivo è anche rubarne i guadagni.

Nondimeno, è possibile prevenire situazioni simili riconoscendo le tecniche utilizzate dai criminali per hackerare i profili Facebook di chiunque. Invece, se ormai è troppo tardi, la Polizia Postale spiega cosa è necessario fare per non incorrere in questioni legali a carico personale perché imputati delle azioni commesse dai cybercriminali con il proprio account.

Vediamo quindi come avviene un furto di identità online per evitare di cadere in questa trappola riconoscendone i segnali. Continuiamo poi ad approfondire cosa è necessario fare se qualcosa di strano sta succedendo al nostro profilo Facebook. Infine, cerchiamo di capire cosa è necessario fare nel caso in cui fossimo già stati hackerati.

Come avviene il furto di identità online su Facebook

Viene definito furto di identità online l’hackeraggio di un profilo Facebook perché al suo interno si trovano dati personali e informazioni sensibili della vittima come ad esempio foto, numero di telefono e, molto spesso, anche indirizzo di casa. Per questo motivo un furto di questo tipo è molto pericoloso.

Puoi accorgertene perché avviene come i classici attacchi di phishing e malware. Un link malevolo viene pubblicato da un tuo amico che a sua volta è già stato violato dai cybercriminali che lo stanno postando. Oppure quel link viene pubblicato tramite un annuncio pubblicitario che è riuscito a superare i sistemi di controllo, ma che in realtà è spam.

Cosa fare se noti qualcosa di strano

Se noti qualcosa di strano nel tuo profilo Facebook la prima cosa che devi fare è cambiare password all’account per evitare che il furto di identità online sia finalizzato. Ricordati anche di cambiare password a tutti quegli accessi che utilizzano la stessa email e la medesima password altrimenti i criminali potrebbero violare anche quelli.

Inoltre, è bene anche segnalare l’accaduto al centro assistenza di Facebook in modo tale che possano effettuare le dovute verifiche. Però potresti non riuscire più a modificare la tua password perché troppo tardi. Ecco cosa devi fare.

I consigli della Polizia in caso di furto di identità online

Come dicevamo, nella maggior parte dei casi, quando l’utente si accorge che c’è qualcosa di strano nel suo profilo Facebook è ormai troppo tardi. I cybercriminali hanno già modificato la password prendendo pieno possesso dell’account e terminando così il furto di identità online.

In questi casi, spiega la Polizia Postale, è fondamentale denunciare subito l’accaduto alle forze dell’ordine. Questo ti libera dalle responsabilità legali di tutto ciò che viene fatto con il tuo profilo Facebook di illegale e perseguibile. Dopodiché è necessario seguire le procedure indicate da Facebook per il recupero dell’account alla pagina www.facebook.com/hacked.