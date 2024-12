Spazio Cloud Esaurito: torna la temibile truffa che sfrutta iCloud

I cybercriminali, sfruttando questo periodo di feste dove tutti sono più leggeri e vulnerabili, stanno intensificando una pericolosa truffa che prende di mira gli utenti Apple sfruttando come esca lo spazio iCloud esaurito. L’obiettivo di questi criminali è rubare dati personali e informazioni sensibili oltre che svuotare i conti correnti delle vittime.

Ecco perché questa campagna fraudolenta, già nota e ora tornata in auge, rappresenta una seria minaccia per la sicurezza digitale e finanziaria degli utenti. Contrariamente a quanto solitamente si fa, in questo periodo natalizio è importante aumentare l’attenzione e il livello di sicurezza, per evitare trappole come questa che portano a tristi conseguenze.

La truffa che sfrutta lo spazio esaurito di iCloud funziona come tutti gli attacchi phishing. I malintenzionati inviano email che sembrano provenire direttamente da Apple. Il messaggio avvisa l’utente che lo spazio di archiviazione cloud del servizio è pieno e che foto e video verranno cancellati se non si interviene immediatamente.

Come funziona la truffa dello spazio esaurito di iCloud

Il messaggio che molti utenti Apple stanno ricevendo in questi giorni crea un senso di urgenza, spingendo le vittime ad agire rapidamente per “salvare” i propri dati su iCloud, non rendendosi conto di cadere nella truffa svuota conto. Nella mail è proposto un link attraverso il quale gli utenti vengono reindirizzati a una pagina fasulla, che imita perfettamente il sito ufficiale di Apple.

La vittima viene invogliata a cliccare sul link malevolo promettendo 50GB di spazio extra gratuito. In realtà, sulla pagina truffaldina sarà chiesto il pagamento una tantum di 1,95€ per ottenerlo con un conto alla rovescia di circa 5 minuti, prima che l’offerta termini. Confrontato con i prezzi di abbonamento è chiaro che risulta super vantaggioso.

Inserendo i dati per l’acquisto di questa promozione e risolvere il problema dello spazio esaurito di iCloud, la vittima cade di faccia nella truffa. I criminali ottengono così dati personali, dettagli di pagamento e accesso ai risparmi dell’utente.

Come proteggersi da questa campagna phishing

Esistono alcuni consigli fondamentali per evitare di cadere nella truffa dello spazio esaurito di iCloud: