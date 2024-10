Utenti arrabbiati per l'addio a una valanga di titoli su Disney+

Dopo la tassa sulla condivisione degli account aggiunta da Disney+ sui propri abbonamenti, ecco un’altra brutta notizia. Cosa stai facendo arrabbiare molti utenti abbonati al servizio di streaming live e on demand esclusivo? Purtroppo una serie di titoli verrà cancellata dal catalogo della piattaforma. In altre parole, come si suol dire, c’è chi viene e c’è chi va.

Peccato però che molti contenuti erano particolarmente apprezzati da chi ha scelto questo servizio, lasciando così un senso di vuoto nei prossimi giorni. What’s On Disney Plus ha spiegato che i titoli sono stati rimossi “come parte di un addebito di ‘svalutazione‘“. Perciò “Disney è stata in grado di cancellare quasi 2 miliardi di dollari di contenuti falliti dalla sua divisione streaming“.

Sembra che alcuni programmi come “Nautilus” e “Spiderwick Chronicles” siano stati venduti ad altri servizi streaming per recuperare una parte dei guadagni invece di distribuirli direttamente, stando a quanto dichiarato sempre da What’s On Disney Plus. Vediamo ora tutti i titoli che Disney+ ha deciso di rimuovere dal suo catalogo.

Disney+: tutti i titoli eliminati

Ecco tutti i titoli che Disney+, la casa delle grandi esclusive, ha deciso di eliminare dal suo catalogo streaming.

America’s Funniest Home Videos: Animal Edition

A Small Light

The Biggest Little Farm: The Return

Cesar Millan: Better Human, Better Dog

Farm Dreams

Freeks

Genius MLX/X

Going Fur Gold

Hailey’s On It

Home In The Wild

Living For The Dead

Locked Up: Abroad

Love & WWE: Bianca & Montez

Love In Fairhope

Narco Wars

Never Say Never with Jeff Jenkins

Pretty Freaking Scary

Saturdays

Superhot: The Spicy World Of Pepper People

Science Fair: The Series

Science Fair

Togo

Top Ten: 80’s

Wicked Tuna

Wicked Tuna: Outer Banks Showdown

In risposta alle critiche mosse dai fan del servizio streaming live e on demand, Disney+ ha risposto che questa lista “rappresenta meno del 2% dei […] titoli totali“.