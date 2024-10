Usi uBlock Origin su Google Chrome? Preparati a un doloroso addio

Google Chrome sta gradualmente eliminando il supporto per uBlock Origin, uno dei più popolari ad blocker, a causa della transizione al nuovo standard Manifest V3 per le estensioni.

Il cambiamento ha sollevato notevoli preoccupazioni fra gli utenti che utilizzano questa ed altre estensioni per il blocco delle pubblicità, poiché Manifest V3 introduce restrizioni che potrebbero ridurre l’efficacia di tali strumenti.

Stop per uBlock Origin su Chrome: ecco le alternative

Raymond Hill, lo sviluppatore di uBlock Origin, ha recentemente pubblicato uno screenshot che mostra come Chrome stia disattivando automaticamente l’estensione originale, segnalando che questa “potrebbe non essere più supportata” (lo stesso messaggio visualizzato dagli utenti italiani). La migrazione a Manifest V3 comporta modifiche tecniche significative, tra cui l’introduzione della Declarative Net Request API, che limita le capacità di filtraggio delle estensioni come uBlock Origin.

In risposta a tali restrizioni, Hill ha creato una nuova versione chiamata uBlock Origin Lite, che è compatibile con Manifest V3. Tuttavia, questa versione ha funzionalità di filtraggio più limitate rispetto all’originale e gli utenti potrebbero notare delle differenze nella sua efficacia, soprattutto su siti che adottano il blocco anti-contenuto o pubblicità particolarmente invasive. Hill stesso ha sottolineato che molte delle regole di filtraggio utilizzate da uBlock Origin non possono essere convertite in regole compatibili con il sistema DNR di Manifest V3, riducendo la capacità di bloccare efficacemente certi contenuti.

Inoltre, chiunque volesse provare uBlock Origin Lite dovrebbe procedere manualmente alla sua installazione, non essendo possibile sostituire in automatico la versione principale a causa delle differenze strutturali tra Manifest V2 e V3. Nonostante le limitazioni, Google ha affermato che la maggior parte delle estensioni di filtraggio dei contenuti, come AdBlock e AdGuard, offrono già versioni compatibili con Manifest V3: la stessa cosa, purtroppo, non è avvenuta con uBlock Origin o, quantomeno, l’alternativa è depotenziata rispetto alla sua versione madre.