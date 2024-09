Youtube ci sta prendendo gusto a tempestarvi di pubblicità

La pubblicità su YouTube continua ad essere un motivo di enorme fastidio per gli utenti. Senza un abbonamento a YouTube Premium o l’uso di adblocker, è comune imbattersi in annunci non saltabili, a volte persino due consecutivi.

Tentare di avanzare sulla timeline di un video o aggiornare la pagina può spesso attivare ulteriori inserzioni, soprattutto nei video che superano i dieci minuti di durata, aumentando così il numero di interruzioni pubblicitarie.

Pubblicità con i video in pausa su Youtube TV

In aggiunta a queste problematiche, YouTube ha introdotto una nuova funzionalità in collaborazione con Shopify, ossia un programma di affiliazione dedicata allo shopping: è attualmente in fase di test un esperimento limitato che coinvolge le smart TV ma che, a breve, potremmo veder sbarcare anche su smartphone, tablet e PC.

Alcuni utenti hanno iniziato a segnalare una nuova tipologia di annunci mostrati quando i video di Youtube sono in pausa. Questa funzione, menzionata per la prima volta a maggio, è stata recentemente scovata da 9to5Google ed ha suscitato diverse reazioni (negative) da parte della community online.

Gli annunci in pausa vengono visualizzati in una colonna a destra dello schermo ed includono la possibilità di ignorare l’adv o di ottenere maggiori informazioni su quella specifica campagna. Gli inserzionisti coinvolti nell’esperimento, per adesso, sembrano essere pochissimi. Tuttavia, è probabile che altri brand si aggiungeranno man mano che l’iniziativa verrà estesa.

La strategia è chiaramente finalizzata ad incrementare gli introiti pubblicitari di Google che, secondo il report inerente al secondo trimestre del 2024, ha ottenuto significativi guadagni: parliamo di circa 8,6 miliardi di dollari proprio da YouTube.