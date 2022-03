Uno State of Play con importanti annunci PlayStation si terrà in settimana?

Un nuovo State of Play si terrà giovedì 31 marzo, avrà una durata di circa 50 minuti e svelerà diversi importanti annunci legati all'universo PlayStation. Ad affermarlo è una fonte anonima su Reddit, che aggiunge come la conferma ufficiale dovrebbe arrivare domani da Sony.

Una voce che si allinea al report pubblicato da Bloomberg sul finire della scorsa settimana, il quale parlava quasi con certezza della presentazione di PlayStation Spartacus, la risposta di Sony a Xbox Game Pass, all'inizio di questa settimana.

Nuovo State of Play di marzo 2022, cosa aspettarsi?

In questo caso però la fonte va addirittura oltre il servizio ad abbonamento che dovrebbe chiamarsi, secondo altre voci di corridoio, PlayStation Plus Neo. Pare infatti che la piattaforma non sarà l'unico importante annuncio dell'evento, ma sembra ci sarà spazio anche per alcuni giochi PS4 e PS5 non ancora annunciati.

Si parla di The Last of Us 2 Director's Cut, di un remake del primo capitolo, entrambe cose piuttosto chiacchierate negli ultimi mesi, e di un prezzo per PlayStation VR2, ma ancora senza data di uscita. Pare inoltre che verrà svelato un nuovo controller DualSense per PS5, specificatamente progettato per i giocatori più esigenti, ma la fonte non ha ulteriori informazioni in tal senso.

Cosa non ci sarà invece è l'update next-gen di Bloodborne, di cui si parla da tempo di una versione per PC e PlayStation 5 mai ufficialmente confermata. Assente anche il rumoreggiato remake di Resident Evil 4 e il nuovo progetto di Hideo Kojima, che sta sicuramente lavorando a qualcosa dopo l'esperienza di Death Stranding.

Potenzialmente sembra essere dunque uno State of Play a dir poco interessante, ma la fonte è rimasta anonima ed è difficile anche valutare la sua credibilità. Di certo, si tratta di cose tutte abbastanza verosimili, e che si allineano alle indiscrezioni diffuse da altri insider nei mesi scorsi. Staremo a vedere domani se sarà davvero così.