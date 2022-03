PlayStation Plus Neo: prezzo e tagli del nuovo abbonamento PS5 e PS4?

Vi avevamo parlato ieri del nuovo report di Bloomberg che dava per certa la presentazione di PlayStation Spartacus, la risposta di Sony a Xbox Game Pass, per la prossima settimana. Ora, forse, abbiamo anche un nome: PlayStation Plus Neo.

Si tratta di un'indiscrezione tutta da verificare, ma che riportiamo per dovere di cronaca, anche perché entra nel dettaglio di quella che dovrebbe essere l'offerta del nuovo abbonamento per PS4 e PS5, allineandosi comunque a quelle che erano le ultime indiscrezioni in tal senso.

PlayStation Spartacus è PlayStation Plus Neo: i rumor su prezzi e tagli di abbonamento

L'immagine che ha scatenato i rumor delle ultime ore la vedete qui sopra. Trapelata su Reddit, gli utenti hanno subito commentato urlando al fake, parlando di evidenti errori grafici, ma ecco comunque cosa dice e come dovrebbe essere diviso l'abbonamento PlayStation Plus Neo:

PS Plus Bronze : gioco online e demo gratuite a 9.99 dollari ogni tre mesi;

: gioco online e demo gratuite a 9.99 dollari ogni tre mesi; PS Plus Silver : gioco online, demo gratuite e gioco in streaming a 29.99 dollari ogni 3 mesi;

: gioco online, demo gratuite e gioco in streaming a 29.99 dollari ogni 3 mesi; PS Plus Gold : gioco online, demo gratuite, gioco in streaming, giochi gratuiti PS4 e PS5 al mese e sconti mensili a 39.99 dollari ogni 3 mesi;

: gioco online, demo gratuite, gioco in streaming, giochi gratuiti PS4 e PS5 al mese e sconti mensili a 39.99 dollari ogni 3 mesi; PS Plus Platinum: gioco online, demo gratuite, gioco in streaming, giochi gratuiti PS4 e PS5 al mese, sconti mensili, offerte esclusive, accesso a titoli PS3, PS4 e PS5 selezionati in streaming a 59.99 dollari ogni 3 mesi.

Ora, al di là della veridicità dell'immagine, si tratta di informazioni molto vicine a quelle trapelate in questi mesi. In realtà si era parlato di un servizio su tre livelli, qui addirittura suddiviso in quattro, ma per il resto l'offerta è veramente molto simile.

Si partirebbe da un abbonamento base pensato praticamente solo per giocare online, fino ad arrivare ad un super abbonamento premium, che dia la possibilità di accedere a diversi giochi PS3, PS4 e PS5, in modo simile al Game Pass.

Staremo a vedere se sarà davvero così o se il nome corrisponderà a quello definitivo. Stando a Bloomberg, con l'inizio della prossima settimana arriverà finalmente l'annuncio ufficiale su PlayStation Spartacus.