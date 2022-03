PlayStation Spartacus, il Game Pass di PS5 e PS4, sarà svelato a breve?

Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di PlayStation Spartacus, il nuovo servizio in abbonamento per PlayStation 4 e PlayStation 5 che Sony lancerà in risposta a Xbox Game Pass.

Fonti vicine all'autorevole portale Bloomberg affermano infatti che la compagnia giapponese si sta preparando ad un annuncio che dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana. I giocatori che si abboneranno potranno accedere a una ricca gamma di giochi di successo degli ultimi anni, come hanno spiegato alcune persone rimaste anonime per ovvi motivi.

PlayStation Spartacus, come sarà il Game Pass di PS4 e PS5?

Come si parla ormai da un po' di tempo, PlayStation Spartacus punta a mettere insieme le offerte attuali di PlayStation Now e PlayStation Plus. I clienti avranno facoltà di scegliere tra diversi livelli di abbonamento che daranno accesso non solo ai titoli più recenti, ma anche a vecchi classici delle prime PlayStation.

Sempre secondo fonti Bloomberg, il livello più alto di Spartacus dovrebbe garantire inoltre la possibilità di provare i nuovi giochi in uscita per un periodo limitato di tempo, oltre ad accedere ai servizi di cloud gaming oggi propri di PlayStation Now. Sony non ha risposto per il momento alla richiesta di un commento.

Non aspettiamoci comunque di vedere inclusi nell'abbonamento anche le nuove uscite, come accade invece su Xbox Game Pass. Ad esempio, God of War Ragnarok non sarà incluso al D1, ma possiamo aspettarci comunque la presenza di giochi di grande successo anche abbastanza recenti.

Una soluzione che quindi non mira a pareggiare del tutto l'offerta di Microsoft con il Game Pass, ma che ha l'obiettivo di rimettere in carreggiata Sony dal punto di vista dei servizi. Sebbene le console PlayStation siano le più vendute sul mercato, la compagnia giapponese è evidentemente in ritardo per quanto riguarda abbonamenti e piattaforme.

Xbox Game Pass, al prezzo di 10 euro al mese, permette di accedere ad un vasto catalogo di titoli, comprendendo anche le nuove uscite al D1, come accaduto di recente con Forza Horizon 5 e Halo Infinite e accadrà a novembre con Starfield, attesissimo nuovo gioco di ruolo di Bethesda, il team di Skyrim e Fallout 4.

PlayStation Spartacus pare si metterà nel mezzo tra quella che è l'offerta attuale di Plus e Now e quello che garantisce invece il Game Pass: staremo a vedere comunque la prossima settimana.