Unieuro: migliori offerte gaming per il Black Friday

“Batte, forte, sempre” è lo slogan che subito ci fa venire alla mente Unieuro, catena italiana famosa per la vendita di elettronica di consumo ed elettrodomestici. Ovviamente il Black Friday è l'occasione per approfittare di sconti davvero incredibili, da non perdere. Tuttavia, spesso succede che ci concentriamo solo sulle offerte dei più blasonati siti eCommerce riducendo queste realtà al mero volantino. Al contrario anche Unieuro, sul suo negozio online ufficiale, dispone di promozioni davvero interessanti. In questo articolo scopriremo i migliori sconti dedicati al gaming e ai videogiochi.

Unieuro: Black Friday dedicato al gaming sul suo shop online

Fino al 21 novembre e solo sul suo shop online, Unieuro si propone con un Black Friday tutto dedicato al gaming offrendo una selezione incredibile di prodotti a prezzi imperdibili. Se stavate pensando di dare una rinfrescata alla vostra postazione di gioco rinnovando monitor, PC o Notebook Gaming allora questo è il momento giusto. Si tratta di un'occasione da non perdere.

Facciamo perciò il punto della situazione proponendovi alcuni tra i migliori articoli scontati da Unieuro e disponibili all'acquisto sul suo shop online fino al 21 novembre 2021. Ovviamente il tutto salvo esaurimento scorte. Quindi meglio non lasciar passare troppo tempo e approfittare subito di questa sensazionale occasione.

Prodotti gaming di qualità per tutti

Avete detto prezzi impossibili? Meglio dire accessibili visti gli sconti che Unieuro ci sta riservando su un'ampia gamma di prodotti gaming di qualità. Vediamone subito alcuni monitor da gaming, disponibili all'acquisto a prezzi da Black Friday solo online:

partiamo con il fantastico monitor LG 24GN600 Monitor Gaming 24″ Full HD IPS 1ms (GtG) 144Hz che scontato lo pagherete 199,99 euro, anziché 249,9o;

Monitor Gaming 24″ Full HD IPS 1ms (GtG) 144Hz che scontato lo pagherete 199,99 euro, anziché 249,9o; passiamo ora a un'altra promozione da urlo, il Samsung C24F390 Monitor Curvo da 24″ a un prezzo esageratamente basso. Infatti lo potete acquistare solo online da Unieuro a 99,99 euro, anziché 159,99 euro;

Monitor Curvo da 24″ a un prezzo esageratamente basso. Infatti lo potete acquistare solo online da a 99,99 euro, anziché 159,99 euro; infine, se proprio volete esagerare e godervi i vostri giochi alla massima risoluzione possibile e con un monitor davvero importante, ecco a voi l'eccezionale LG 32GN600 Monitor Gaming 32″ Quad HD 1ms MBR 165Hz. Inutile dirvi che il presso è super goloso: 299,90 euro, anziché 399,90 euro. Uno sconto di ben 100 euro!

Notebook gaming al miglior prezzo online da Unieuro

La vostra idea invece è quella di abbandonare la postazione fissa per sostituirla con un notebook gaming di tutto rispetto da portare sempre con voi? Nessun problema, anche questa volta ci pensa Unieuro a esaudire il vostro desiderio proponendovi il potente MSI Katana GF66 11UC-090IT a soli 999,99 euro, anziché 1.249 euro. Sicuramente un vero affare!

Altrimenti, ecco a voi uno dei notebook più apprezzato dai gamer, l'incredibile MSI Gaming GL65 Leopard 10SFSK-636IT. Un concentrato di tecnologia e potenza tutta da giocare. Grazie a questo bolide non dovrete rinunciare a nessun videogioco, nemmeno a quelli più esigenti. Il suo prezzo, solo online, è di 1.403,22 euro, anziché 2.299 euro. Diciamo che è il giusto compromesso tra portabilità e potenza.

Infine, se volete spendere decisamente meno, ma aggiudicarvi sempre un prodotto di qualità degno sostituto a un PC fisso da gaming, potete optare per questo Lenovo IdeaPad Gaming 3. Nulla a che vedere con i giganti sopra menzionati, ma in offerta a 649,90 euro, anziché 849,90 euro, può valerne la pena.