Unieuro Anticipa il Natale: Motorola Moto e13 a soli 69,99€

Il Motorola Moto e13 è in offerta a soli 69,99€ nell’ambito della promozione online Unieuro “Anticipa il Natale”, valida fino al 6 dicembre. Rispetto al prezzo di vendita consigliato, lo sconto è del 46%. Ecco il link all’offerta.

Moto e13 di Motorola è uno dei migliori base di gamma disponibili oggi sul mercato. Si presenta infatti con una scheda tecnica completa, oltre che con Android 13 e un bel display da 6,5 pollici. In più, vi è la possibilità di acquistarlo in 3 rate a interessi zero con Klarna e PayPal da 23,33€ al mese.

Motorola Moto e13 in sconto del 46% sul sito di Unieuro

Il binomio audio Dolby Atmos multidimensionale e schermo HD+ da 6,5 pollici ultragrandangolare è il biglietto da visita di uno smartphone appartenente alla fascia più bassa del mercato ma che è in grado di offrire un’esperienza più che godibile ai suoi utenti, senza far rimpiangere loro un medio di gamma di fascia economica.

Un altro suo punto di forza è la batteria da 5.000 mAh, che assicura un’autonomia di lunga durata, superiore rispetto alla concorrenza. Alla lista delle caratteristiche più interessanti si aggiungono inoltre la connettività veloce, le videochiamate senza interruzioni e le funzionalità avanzate della fotocamera.

Infine, segnaliamo l’ottimo Android 13 in versione Go Edition, che consente al telefono della casa elata di offrire un’esperienza godibile in qualsiasi situazione grazie alla leggerezza del software.

Il Motorola Moto e13 è in offerta a soli 69,99€ su unieuro.it, con le spese di spedizione gratuite per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.