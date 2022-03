Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri PS5 è in offerta a meno di 40€

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri per PS5 è adesso disponibile in offerta su Amazon con uno sconto super interessante che ti permette di acquistarlo a soli 39,99€! Grazie ad una riduzione del prezzo del 22% puoi portartelo a casa ad un costo veramente eccezionale: con la spedizione Prime ti sarà consegnato già domani.

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri per PS5, perché acquistarlo

Considerata anche la recente uscita del film con Tom Holland, per il franchise di Uncharted è un momento di ritrovata popolarità. Nata su PlayStation 3, la saga con protagonista il cercatore di tesori Nathan Drake ha visto la realizzazione di quattro episodi, più due spin-off, uno su PS Vita e l'altro su PS4.

Proprio quest'ultimo, insieme ad Uncharted 4: Fine di un Ladro, è incluso in questa straordinaria collection che comprende i due giochi in una nuova versione rimasterizzata che sfrutta le caratteristiche hardware di PS5. Oltre a grafica e prestazioni migliorate, abbiamo infatti l'implementazione completa di Feedback aptico, grilletti adattivi, audio 3D e supporto all'SSD per caricamenti praticamente istantanei.

La collection permette di giocare nei panni di Nathan Drake e Chloe Frazer nel corso delle loro ultime avventure: due giochi semplicemente imperdibili, che avrai sicuramente voglia di rivivere se li hai amati su PS4 o se, ancora meglio, non li avessi mai giocati!

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri è dunque un prodotto imperdibile per riprendere confidenza con una delle saghe più amate degli ultimi anni, nella speranza che si concretizzino in qualcosa di vero le voci su un sempre più probabile Uncharted 5. Approfitta allora di questa offerta, che ti permette di acquistarlo a meno di 40 euro. Non sappiamo ancora per quanto durerà, dunque affrettati!