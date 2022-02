Quando esce il film di Uncharted su Netflix o Disney+?

Martedì 17 febbraio 2022 è finalmente previsto il debutto del film di Uncharted nei cinema di tutto il mondo: la pellicola cinematografica è ispirata all'omonima saga di videogiochi realizzata da Naughty Dog e vedrà Tom Holland nei panni del protagonista Nathan Drake, accompagnato dall'immancabile amico e mentore Victor Sullivan (Mark Wahlberg) e dalla prima fiamma Chloe Frazer (Sofia Ali). Nel frattempo, proviamo a fare qualche ipotesi su quando potrebbe uscire in streaming.

Uncharted, di cosa parla il film?

Innanzitutto, spieghiamo su cosa si incentra la pellicola: Uncharted, diretto da Ruben Fleischer, funziona come una sorta di enorme origin story del noto cacciatore di tesori Nathan Drake, discendente del celebre Sir Francis Drake. Nel corso del film, lo troveremo alla ricerca del fratello maggiore Sam, cosa che lo porterà a fare la conoscenza di quello che diventerà il suo migliore amico e mentore: Victor Sullivan, più noto come Sully.

Proprio Sully pare sappia dove possa essersi nascosto Sam e parla di un'isola misteriosa non segnata su nessuna mappa, dove sarebbe custodito il mitico tesoro di Ferdinando Magellano, andato perduto 500 anni fa. Qui comincia un'avventura che proverà a replicare lo stile dei videogiochi: tanta azione, situazioni sopra al limite, misteriosi enigmi da riportare alla luce e risolvere e nuove pericolose conoscenze.

Quando uscirà il film di Uncharted in streaming?

Ammettendo che è ancora presto e il film è per adesso confermato solo al cinema, da quel che sappiamo Sony ha firmato un accordo sia con Netflix che con Disney+ per la distribuzione delle sue pellicole sulle rispettive piattaforme in streaming. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Uncharted arriverà prima su Netflix in esclusiva per un limitato periodo di tempo, per poi approdare anche su Disney+.

Quando accadrà? Solitamente, dalla release al cinema alla distribuzione home video o in streaming passano dai 45 ai 60 giorni, quindi possiamo realisticamente attenderci un debutto per il mese di maggio 2022 o comunque entro la prossima estate.

Intanto, non rimane che goderselo sul grande schermo: il film di Uncharted debutterà al cinema il prossimo 17 febbraio e, se volete fare un ripasso della saga, non dimenticate che è da poco disponibile la raccolta “L'Eredità dei Ladri” su PlayStation 5.