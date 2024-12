Un'AI in grado di ragionare? Gemini è sulla buona strada

Google ha rilasciato oggi un nuovo modello sperimentale chiamato “Gemini 2.0 Flash Thinking“. Cosa lo differenzia da Experimental, l’altro modello in fase di test? Una particolarità piuttosto… umana: il chatbot, infatti, “mostra esplicitamente i suoi ragionamenti” per risolvere problemi complessi.

Puoi visualizzare il suo ragionamento in tempo reale

Come suggerisce il nome, il nuovo modello è sviluppato sfruttando la “velocità e le prestazioni di Flash 2.0”. Google afferma che è “addestrato a pensare ad alta voce”, portandolo così a “prestazioni di ragionamento più forti”. Per dimostrarlo, l’azienda ha condiviso su X diverse demo in cui il chatbot esegue calcoli di fisica e probabilità.

Gemini 2.0 Flash Thinking è disponibile in Google AI Studio e Vertex AI, già a partire da oggi. Per visualizzare il suo flusso di pensiero e ragionamento in tempo reale prima che fornisca la risposta finale, basta cliccare l’opzione “Expand to view model thoughts” (tradotto: “Espandi per visualizzare i pensieri del modello”).

Resta da vedere come e quando verrà lanciato per gli utenti finali. Queste capacità di ragionamento saranno presumibilmente integrate nel modello principale in futuro: nel frattempo, si prosegue a suon di test e sperimentazioni, per mettere a punto un modello AI che sia il più funzionale possibile.