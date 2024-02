Una motosega wireless VERA: lama 30 cm e 2 batterie, prezzo WOW (104€)

Questa motosega wireless, a differenza degli altri modelli senza fili, è un prodotto di generose dimensioni, che ti permetterà di eseguire lavori di potatura e sistemazione degli alberi anche più impegnative. Un sistema dunque che risulta molto più simile ai classici modelli a carburante, ma che conserva tutta la praticità dell’utilizzo tramite batterie ricaricabili. In confezione ne trovi ben 2, raddoppiando il tempo di lavoro a tua disposizione, senza dover ricorrere alla batteria.

Dotato di lama da ben 30 centimetri circa (12″), diventerà il tuo migliore alleato per i lavori in giardino e nei tuoi terreni. In promozione su Amazon, puoi portarla a casa a 105€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.

Un prodotto eccezionale, difficile da distinguere dai modelli più tradizionali. E, in effetti, grazie proprio alla barra di grandi dimensioni, potrai sfruttarla anche per lavori più impegnativi. Il potentissimo motore brushless da 800W ti accompagnare nel completamento delle operazioni senza esitazioni e con eccezionali risultati.

Dotata di diversi accessori per la manutenzione, questa eccellente motosega wireless con lama da 30 centimetri è la soluzione perfetta anche per i principianti, proprio grazie alla semplicità di utilizzo. Inoltre, le batterie sono particolarmente grandi: ognuna è da ben 4500 mAh. In kit ce ne sono 2, quindi avrai a disposizione ben 9000 mAh per volta: tantissimo.

Non perdere l’occasione di concludere un ottimo affare su Amazon e porta adesso a casa questo spettacolare strumento a 105€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a mini prezzo da Amazon. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.