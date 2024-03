Una BESTIA di powerbank da 100W a 35€: ricarica anche PC e tablet (-40%)

Con lo sconto del 40%, semplicemente questo powerbank è da avere. Ben 20.000 mAh di energia e un massimo supporto di 100W. La combinazione perfetta di potenza e prestazioni, che ti permetteranno di ricaricare persino il PC portatile e il tablet, oltre allo smartphone e ad altri dispositivi di elettronica. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per averlo a 35,99€ appena. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Sii rapido: è un’offerta a tempo limitato.

Con una capacità di 20.000 mAh, è una vera potenza quando si tratta di mantenere i tuoi dispositivi carichi e pronti all’uso. Che tu sia in viaggio, in ufficio o semplicemente fuori casa, avrai sempre a portata di mano un’ampia quantità di energia per alimentare i tuoi dispositivi.

La caratteristica principale che lo rende così speciale è la sua capacità di ricaricare anche laptop e tablet. Grazie alla porta USB-C con tecnologia Power Delivery (PD) da 100W, potrai alimentare i tuoi dispositivi più esigenti in termini di energia, come MacBook Pro, Dell XPS, Lenovo ThinkPad e molti altri. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante una presentazione importante o durante un lungo viaggio di lavoro.

Inoltre, è dotato anche di una porta USB QC 4.0, che offre una ricarica rapida per i tuoi smartphone e dispositivi compatibili. Non importa se hai un iPhone, un Huawei, un Samsung o qualsiasi altro smartphone di ultima generazione, potrai godere di una ricarica veloce ed efficiente.

La sicurezza è una priorità assoluta quando si tratta di dispositivi di alimentazione portatili, in questo caso non si fa eccezione. È dotato di protezioni multiple per evitare surriscaldamenti, sovratensioni, sovracorrenti e cortocircuiti, garantendo una ricarica sicura per te e i tuoi dispositivi.

Inoltre, il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Puoi metterlo comodamente nella borsa o nello zaino, assicurandoti di avere sempre a disposizione una fonte di energia affidabile quando ne hai bisogno.

Non perdere la ghiotta occasione del momento e approfitta di questa succulenta promozione. Spunta il coupon in pagina e porta adesso a casa il tuo potente powerbank da 100W a 35,99€ soltanto da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.