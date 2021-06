Nilox X6 è una mountain bike elettrica assurda: l'ho provata, ce l'ho e la adoro. Ha tutto quello che serve a un'ottima bici elettrica ed ora è in sconto di 250€ su Amazon: potevo non correre a segnalartela? In tempo per l'estate! Sono le occasioni del Prime Day Amazon infatti hai anche le spedizioni rapide e gratis!

Mountain bike elettrica in sconto super al Prime Day

Questo è uno di quei famosi veri affari dei quali ti racconto sempre. Quelli che – se non li cerchi – non li trovi. Conosci il brand Nilox? Ecco, parti da questo presupposto per apprezzare questo prodotto. Il brand punta tantissimo sul rapporto fra qualità e prezzo dei prodotti, spendendo magari qualcosa in meno per costose pubblicità. In questo modo, i costi si contengono, ma ottieni bici e monopattini che non penseresti di poter avere a queste cifre.

Ecco perché, al momento di scegliere una mountain bike elettrica economica, non ho avuto dubbi e mi sono rivolta a questo marchio. Ho scelto, ormai più di un mese fa, la Nilox X6 e lo rifarei mille volte. Mi ha convinto perché ha un telaio costruito in modo super curato, ha motore Bafang e velocità regolati per rispettare la legge italiana, ha una batteria Samsung che dura un sacco (ho una bici elettrica da città, la differenza la sento!) e poi ha i freni a disco anteriori e posteriori!

Il cambio è uno Shimano a 21 velocità e – insieme all'ammortizzatore anteriore – ti permette di sfidare qualsiasi suolo, divertendoti! Io ormai la sfrutto tanto in città quanto per sentieri: ogni tanto mi lancio nei campi dietro casa, per mero divertimento. Zero sforzo con la pedalata assistita: hai 5 livelli, che gestisci dal computer di bordo, posizionato sul manubrio.

Io mi sono trovata da subito a mio agio, aggiungendo solo una seduta in gel per aumentare il comfort. La frenata è una meraviglia e gli ammortizzatori mi danno tranquillità anche dove ci sono i dislivelli. La pedalata assistita, beh quella mi fa sentire la super atleta che non sono! Le salite non sono un problema e mi sento sicura: questo conta davvero, per una che in non è esattamente una scheggia in bici, ecco.

Io l'ho pagata, sempre in offerta, circa 850€: il suo prezzo ufficiale è di 999€ e ora – per l'Amazon Prime Day – questo mostriciattolo di mountain bike elettrica costa appena 749€: un affare, che non potevo proprio evitare di segnalarti.

Le spedizioni sono rapide e gratis: a me è arrivato a casa in pochissimi giorni il super pacco con il mio gioiellino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

