Un POCO M3 è esploso, la compagnia risponde alle accuse

Sembra che un'unità del POCO M3 abbia preso fuoco; l'utente Mahesh (@Mahesh08716488) ha twittato che il suo smartphone ha preso fuoco ed è esploso. Scopriamo di più su questa faccenda.

POCO M3: perché ha preso fuoco?

Questo sta diventando un problema sempre più comune negli ultimi tempi, con dispositivi come OnePlus Nord 2 che compaiono regolarmente nelle notizie per situazioni simili.

Un utente si è rivolto su Twitter per affermare che il suo POCO M3 ha ricevuto una serie di danni in seguito ad un'esplosione spontanea. Si poteva vedere (il post è stato rimosso, purtroppo) che la parte inferiore del dispositivo era piena di danni.

Di fatto, tenete presente che al momento della stesura di questo articolo, i tweet di Mahesh e della compagnia sembrano essere stati rimossi dalla piattaforma, il che è un po' strano.

L'azienda ha dichiarato che il suo team sta indagando sulla vicenda al fine di scoprirne la causa in modo che la questione venga risolta al più presto. POCO ha anche assicurato all'utente che avrebbe offerto la migliore soluzione possibile in materia.

In una dichiarazione a 91Mobiles, la società ha dichiarato:

In POCO India, la sicurezza dei clienti è della massima importanza e prendiamo tali questioni estremamente sul serio. In questa fase, il nostro team ha contattato il cliente interessato non appena è stato segnalato il problema ed è in attesa della sua visita al centro di assistenza più vicino. Tutti i nostri dispositivi vengono sottoposti a vari livelli di severi test di qualità per garantire che la qualità del dispositivo non sia compromessa a nessun livello.

Nelle notizie correlate, sappiamo che il sub brand di Xiaomi lancerà presto un laptop in India. Oltre alla gamma di prodotti, l'azienda sta anche lavorando per aggiungere ulteriori personalizzazioni che saranno esclusive solo per gli smartphone del suo marchio. Ciò suggerisce l'arrivo di una nuova UI che sarà diversa dalla MIUI, o almeno, avrà una serie di funzionalità speciali.