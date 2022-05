Un paio di AirPods ha danneggiato l'udito di un adolescente

Si apprende che dei genitori di un adolescente in Texas hanno intentato una causa contro Apple a causa di una vicenda che vede protagonisti i noti auricolari della mela, gli AirPods. Ma cosa è successo? Facciamo il punto.

Stando a quanto si legge, notiamo che un ragazzo di 12 anni (non è stato possibile risalire alla sua identità per motivi di privacy) è stato ferito da una gemma delle cuffiette bluetooth di Apple a causa di un forte avviso acustico “Amber” emesso dai gadget.

Per chi non lo sapesse, gli avvisi Amber (sono chiamati così) sono delle notifiche che vengono inviate automaticamente ai telefoni quando si sospetta un’eventuale possibile emergenza di “sottrazione di minori” (testualmente). In caso di pericolo, i dispositivi di Cupertino emettono quindi dei forti suoni che devono scatenare appunto, l’allarme dei vicini al fine di richiedere aiuto. Ma cosa succede se queste notifiche partono per errore, attraverso le AirPods, per giunta? Questo.

AirPods: un utente ferito a causa degli avvisi Ambert

Ricostruiamo la storia: l’incidente è avvenuto nel 2020, precisamente mentre il ragzzzo guardava un film su Netflix mediante gli AirPods Pro. La notifica – che di default è un suono acuto – è partita per errore e ha danneggiato i suoi timpati.

Dalla denuncia sporta dai genitori si legge come il suono abbia lacerato i timpani del giovane arrivando addirittura alla coclea e portando alla perdita dell’udito perenne in un solo orecchio.

L’incidente è avvenuto nel 2020 quando il ragazzo stava guardando un film di Netflix sul suo iPhone mentre utilizzava AirPods Pro. L’allerta ambra era un suono acuto che avrebbe danneggiato i suoi timpani. I documenti del tribunale descrivono in dettaglio come il suono ha lacerato i timpani del ragazzo e danneggiato la sua coclea, portando alla perdita permanente dell’udito in un orecchio. Dalla vicenda, come si legge dai documenti, l’utente ha affrontato diverse fasi critiche legate alla sua salute.

Purtroppo, il modello in causa di AirPods Pro era difettoso visto che non riusciva più ad abbassare il volume di tutte le sue notifiche. Inoltre, i legali della famiglia hanno affermato che Apple non ha mai avvisato dei rischi di questi avvisi. Ora non sappiamo come finirà la vicenda ma è certo che questo è stato un caso isolato e ci dispiace molto per le condizioni di salute del giovane.

