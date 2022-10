Un MacBook Pro al giorno toglie il medico di torno

Lo sappiamo, oggi ci sentiamo un po’ spiritosi con questi titoli un po’ birichini. Sarà il tardo pomeriggio o sarà la stanchezza della giornata, ma quello che non cambia è il succo di questo articolo. Il MacBook Pro da 13” con processore Apple Silicon di nuova generazione si porta a casa 1499,00 € al posto di oltre 1629,00 € e pensate che le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del computer.

Stiamo parlando di un laptop leggero ma estremamente potente che però non costa uno sproposito come il modello da 14” che però ha tutt’altre caratteristiche.

MacBook Pro 13″: conviene prenderlo su Amazon

Questo modello in particolare dispone infatti del medesimo design della versione del 2020, ma anche del pc portatile con processore Intel. C’è ancora la classica Touch Bar, il design poco squadrato, troviamo quattro porte Thunderbolt ma nessun cavo MagSafe, HDMI o altro. Lo schermo è LCD IPS da 13” ma vi assicuriamo che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole.

Pensate che io stesso l’ho utilizzato per parecchio tempo anche per lavori di video editing di alto livello. I limiti ci sono ma basta comprendere qual è il vostro uso finale e qual è il target a cui puntate. Desiderate questo pc per lavorare? Per studiare? Per fare lavori di video o di grafica ? Cerchiamo sempre di contestualizzare gli oggetti e di fare un’analisi a priori prima di spendere dei soldi, lo diciamo nel vostro interesse. Anche perché se poi il vostro utilizzo deve essere ancora più basico, perché non puntare su un MacBook Air del 2020?

Comprando un portatile da Amazon poi, riceverete una serie di garanzie che a nostro avviso, valgono quasi la metà dell’importo del prodotto stesso. Assistenza clienti eccellente con supporto tecnico attivo tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte; garanzia di ben due anni quindi questo vorrà dire che per qualsiasi problematica, azienda di Cupertino sarà pronto a intervenire nel primo anno o ci penserà Amazon stessa.

Con le spese di spedizione gratuita è ancora più bello comprare perché in pochissimi giorni il laptop sarà ed è vostre mani e poi, una volta acceso, sarete subito pronti a lavorare visto che la configurazione è immediata.

Non perdete troppo tempo e fate vostro oggi questo gadget a 1463,00 €. Sapete che il prezzo potrebbe tornare al suo costo originata da un momento all’altro quindi siete veloci e non pensateci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.