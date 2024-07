Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per pagare

Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Oppure, più concretamente, un anello per pagare contactless ed avere sempre il proprio denaro – letteralmente – a portata di mano. A portata di mano, addirittura, più e meglio del contante, perché grazie all’anello MuchBetter è tutto realmente migliore: più facile, più comodo, più sicuro.

Pagare digitale

Immagina di non dover più cercare un’app sullo smartphone o una carta nel portafoglio: immagina che per pagare un caffè al bar o un paio di scarpe in un negozio possa bastare un semplice movimento della mano. Questa è la promessa del MuchBetter Ring, un anello che consente di effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro, rendendo l’esperienza di acquisto fluida e immediata. Non è un sogno, ma una realtà accessibile a tutti, anche in Italia e peraltro – questa la grande sorpresa di queste ore – senza alcun costo iniziale.

Questo elegante anello tecnologico offre un metodo sofisticato e sicuro per i pagamenti contactless ed è disponibile gratuitamente a fronte di una semplice ricarica di 100 euro. Esatto: a differenza di altri dispositivi che richiedono un investimento iniziale per l’acquisto, MuchBetter elimina questo ostacolo, offrendo vantaggi evidenti per l’utente.

Basta un anello

Il MuchBetter Ring è realizzato in ceramica nera opaca, un materiale resistente e durevole, che non necessita di batteria o di essere ricaricato e funziona senza l’ausilio di uno smartphone. Questo design lo rende sempre pronto all’uso, resistente all’acqua e adatto a ogni situazione, dal lavoro quotidiano alle attività sportive. Il suo aspetto elegante e discreto lo rende adatto a chiunque.

L’utilizzo dell’anello è estremamente semplice. Una volta ricevuto, è sufficiente avvicinarlo a uno smartphone con NFC abilitato e utilizzare la funzione “Knock to Activate” dell’app MuchBetter per completare il pairing. Da quel momento, si potranno effettuare pagamenti contactless ovunque sia accettata la Mastercard, semplicemente avvicinando l’anello al terminale di pagamento.

La sicurezza è una priorità per MuchBetter. I pagamenti con l’anello sono protetti con gli stessi standard di sicurezza delle carte di credito o degli smartphone. In caso di smarrimento, l’anello può essere bloccato immediatamente tramite l’app, senza bisogno di contattare la banca. La tecnologia di tokenizzazione garantisce che tutte le transazioni siano criptate, proteggendo i dati degli utenti.

Il suo design discreto, la sua resistenza all’acqua e la sua natura di strumento wearable da indossare giorno e notte lo rendono ideale per la funzione a cui punta: uno strumento sempre “a portata di mano”, sempre pronto ad essere utilizzato e sempre appresso per avere sempre il proprio budget a disposizione.

Prima di acquistare l’anello, è necessario scegliere il dito su cui indossarlo e creare un nastro che avvolge la falange per ottenere la misura corretta. Durante la configurazione, è possibile impostare un PIN per le spese superiori a 50 euro, aumentando ulteriormente la sicurezza dell’account (per le spese inferiori, invece, è possibile abilitare il pagamento senza bisogno di PIN alcuno per rendere l’operazione ancor più comoda e rapida).

Oltre ai pagamenti, l’anello MuchBetter offre potenzialmente altre funzionalità e si apre al tempo stesso ad ulteriori evoluzioni funzionali. Gli utenti possono caricare l’anello tramite vari metodi, come trasferimenti bancari e voucher in contanti acquistati nei negozi fisici. L’app fornisce notifiche istantanee sulle transazioni e consente di visualizzare la cronologia delle spese, offrendo un controllo totale sulle proprie finanze. Ma è facile immaginare anche altre modalità di utilizzo, magari per lo scambio di informazioni o per accessi digitali tramite riconoscimento di token: l’anello è soltanto l’inizio di qualcosa che potrebbe avere importante impatto in prospettiva.

L’offerta di MuchBetter è rivoluzionaria: l’anello viene fornito gratuitamente con una ricarica di 100 euro, a differenza di altri dispositivi simili che costano circa 100 euro. Questa opportunità consente ai consumatori italiani di accedere a questa tecnologia senza costi iniziali, con un piccolo contributo per le spese di spedizione di 5,99 euro. L’offerta, fortemente vantaggiosa, è valida fino al 31 luglio. Una volta caricato il credito, l’anello è pronto per essere utilizzato in qualsiasi negozio fisico che accetta pagamenti contactless tramite circuito Mastercard. Dopo aver sperimentato la comodità dell’anello (e basteranno davvero poche movimentazioni per rendersi conto della portata rivoluzionaria del dispositivo), è possibile acquistare un secondo anello per condividerlo con un partner al costo di soli 49,99 euro.

Pagamenti a portata di mano

Nel 2023, i pagamenti digitali in Italia hanno raggiunto quasi 500 miliardi di euro di transato, un segnale forte di una rivoluzione in continua crescita. Questo aumento significativo rispetto all’anno precedente dimostra come la praticità e la facilità d’uso siano fondamentali per l’adozione di nuovi strumenti di pagamento. Un esempio innovativo di questa evoluzione è la possibilità di effettuare pagamenti contactless con un anello come quello sviluppato da MuchBetter.

L’anello MuchBetter rappresenta un nuovo modo di pagare: intuitivo, immediato, sicuro e veloce. Grazie alla sua offerta unica, che permette di ottenere l’anello gratuitamente con una ricarica di soli 100 euro, MuchBetter rende questa tecnologia estremamente accessibile. Pagare diventa una semplice questione di gestualità: tendere la mano e abilitare il passaggio di valore.

Quando il dito indica la Luna, lo sciocco guarda il dito, mentre tutti noi vediamo l’anello: è questa la rivoluzione, un piccolo – ma intelligente – anello.

