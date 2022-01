Un altro fornitore cinese vuole realizzare pannelli per iPhone

Poiché Apple si affida principalmente a Samsung e LG per produrre i pannelli OLED per i suoi iPhone, un'altra fabbrica cinese vuole “una parte dei soldi” dell'azienda di Cupertino. Come riportato da The Elec, “il produttore cinese di display CSOT ha formato un team per valutare la sua linea di produzione nel tentativo di fornire pannelli OLED ad Apple per iPhone“.

Chi produrrà i display di iPhone in futuro?

Poiché sia BOE che CSOT sono in trattative preliminari con il colosso di Cupertino, quest'ultima prevede di creare una linea demo così da mostrare alla casa madre le prestazioni dei suoi prodotti.

CSOT, insieme ad Apple, esamina per la prima volta il pannello OLED prodotto dalla sua fabbrica T4 a Wuhan, in Cina, secondo le fonti. La fabbrica è progettata per ospitare tre fasi per una capacità totale di 45.000 substrati al mese. Attualmente sono attive due fasi.

A partire da ora, la società cinese aveva fornito pannelli OLED per i modelli Galaxy M di Samsung nel 2021. Più avanti fornirà anche pannelli OLED per il Galaxy A73 quest'anno, secondo quanto afferma The Elec.

La pubblicazione rileva che non sarà un percorso facile per CSOT, poiché il più grande produttore cinese di pannelli di visualizzazione BOE ha fallito “più volte nei processi di valutazione di Cupertino prima di essere finalmente in grado di fornire pannelli OLED al produttore di iPhone“.

Come riportato da 9to5Mac all'inizio di questa settimana, BOE, che attualmente produce pannelli OLED per iPhone 12 e iPhone 13 – e farà lo stesso con gli iPhone 14 di quest'anno – cercherà di fornire unità anche per iPhone 15 Pro.

Sebbene Apple abbia uno standard molto elevato nelle sue catene di approvvigionamento, avere più opzioni è una cosa positiva. Come osserva The Elec, “Cupertino può già utilizzare BOE per fare pressioni su Samsung Display e LG Display affinché riducano i loro prezzi unitari. La capacità di produzione di OLED di BOE si espanderà anche a 144.000 substrati al mese entro la fine di quest'anno o all'inizio del prossimo anno, il triplo della capacità massima dello stabilimento T4 di CSOT.”