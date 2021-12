BOE prepara i display AMOLED per i flagship del domani

All'inizio di questa settimana, BOE ha annunciato che la sua sesta generazione di linea di produzione flessibile AMOLED è appena entrata nella produzione di massa. Il sito per la struttura della tecnologia di visualizzazione avanzata si trova nella città sudoccidentale di Chongqing, in Cina.

Cosa sappiamo dei nuovi pannelli flessibili di BOE?

Secondo un rapporto di PanDaily, il noto produttore di display cinese sta pianificando di espandere il proprio portafoglio di display flessibili. La linea di produzione all'avanguardia si unirà ad altri siti produttivi presenti a Chengdu e a Mianyang. Durante la cerimonia di produzione di massa, il presidente di BOE, Liu Xiaodong, ha dichiarato:

Nell'attuale era dell'informazione e del digitale, i nuovi mercati delle applicazioni come i terminali mobili intelligenti, i dispositivi indossabili intelligenti e le auto connesse intelligenti stanno mostrando tendenze di crescita esplosive. Ciò sta aumentando la domanda di tecnologie di visualizzazione di fascia alta come gli schermi flessibili.

A partire da ora, l'azienda ha già 6 progetti chiave operanti a Chongqing, tra cui l'ultima linea di produzione flessibile AMOLED di sesta generazione. Ha anche la sua linea di pannelli LCD TFT di 8″ di 5° generazione e il BOE Chongqing Smart System Innovation Center nella regione. Si stima che tutte queste strutture combinate includano circa 86 miliardi di Yuan (circa 13,5 miliardi di dollari USA) in termini di investimenti.

Inoltre, l'ultima linea di produzione AMOLED flessibile di sesta generazione copre un'area enorme di 970.000 metri quadrati. Questa struttura è anche progettata e sviluppata in modo indipendente da BOE, con gli schermi prodotti destinati al mercato dei display di fascia alta di piccole e medie dimensioni. In altre parole, possiamo aspettarci di vedere i nuovi pannelli flessibili in una serie di nuovi prodotti di elettronica di consumo nel corso del prossimo anno.