Apple supera Vivo in Cina e diventa l'azienda numero uno

Apple è appena diventato il marchio di smartphone leader in Cina con una quota di mercato del 23%, superando la regina per eccellenza del mondo asiatico: Vivo. Vediamo i dettagli.

Apple è il marchio leader in Cina

L'OEM di Cupertino, che ha avuto un buon anno con il lancio sul mercato dei modelli della serie iPhone 13, è ora emersa come il marchio di smartphone leader nel mercato cinese per il quarto trimestre del 2021.

Secondo il rapporto della società di ricerche di mercato Counterpoint Research, il colosso di Cupertino ha registrato una quota di mercato record in Cina nel quarto trimestre dello scorso anno, coprendo circa il 23% del mercato totale della telefonia mobile.

Ciò indica una crescita anno su anno del 32% per il gigante tecnologico con sede negli Stati Uniti. Il rapporto afferma che la strategia dei prezzi di Apple ha contribuito a ottenere prestazioni migliori in Cina, insieme all'uscita di Huawei dal segmento dei device premium, lasciando spazio ad Apple per conquistare la sua quota di mercato.

Dopo la mela c'è la cinese Vivo, con una quota di mercato del 19%. Il terzo posto è stato conquistato da OPPO, con una quota del 17%. Entrambe hanno assistito ad un calo del 6% su base annua.

Honor ha rapidamente riconquistato la sua posizione nel mercato ed è ora il quarto marchio di smartphone più grande in Cina, con una quota del 15%. La società ha anche assistito a un'impressionante crescita del 50% su base annua.

Xiaomi, Huawei e Realme si trovano rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto con una quota di mercato del 13%, 7% e 3%. Altri brand costituiscono la restante quota di mercato del 4%.

Mentre aziende come Apple, Honor e Realme hanno registrato una crescita nel quarto trimestre del 2021, il mercato cinese complessivo degli smartphone ha registrato un calo del 9%.

Tuttavia, per l'intero anno 2021, Vivo è emerso come il marchio leader con una quota di mercato del 22%, seguito da OPPO, Apple, Xiaomi, Honor, Huawei e Realme.