Ultrainternet Fibra: Internet di Tiscali a 25,95€

Dopo aver visto la promozione di partenza di Fastweb, oggi tratteremo la Ultrainternet Fibra di Tiscali, disponibile allo stesso prezzo di quella del gestore controllato dall’azienda elvetica Swisscom. Quest’opzione è sicuramente una delle più interessanti presenti nel mercato. Il provider sardo è stato premiato da Ookla come la più veloce connessione internet nel nostro Paese.

Vediamo dunque, cosa comprende questa tariffa a meno di 26 euro al mese.

Ultrainternet Fibra: ecco l’offerta di Tiscali

La promozione di quest’oggi offre internet flat 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo di velocità in download e fino a 300 Mega in upload in FTTH (Fiber to The Home) ed il Modem Wi-Fi incluso. Tutto questo ad un prezzo interessante. Stiamo parlando di soli 25,95 euro ogni mese.

Proprio come l’offerta di Fastweb anche questa prevede le chiamate a consumo. In alternativa, è possibile aggiungere l’opzione Full che prevede le chiamate senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi italiani senza scatto alla risposta e non solo.

Un altro servizio extra che è possibile attivare in maniera opzionale è quello che permette di vedere chi ci sta chiamando senza l’oscuramento dei numeri. Questo addon completamente opzionale costa 1,99 euro al mese e prende il nome di Chi è.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto sinora è comprensiva nel canone mensile anche di 4 euro di costo di attivazione. Infatti, il costo sarebbe di 96 euro che in realtà viene rateizzato per 24 mesi nel canone. Il prezzo dunque è di 21,95 euro al mese con l’aggiunta di questi 4 euro di contributo iniziale. Il prezzo è inoltre bloccato per ben 2 anni.

Quest’offerta non ha alcun vincolo contrattuale. Questo significa che in caso di recesso sarà necessario restituire l’apparato fornito in comodato d’uso. La promozione Ultrainternet è attivabile sia richiedendo una nuova linea sia per chi intende richiedere la migrazione da altro gestore.

