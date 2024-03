Ultimi giorni per ottenere fino a 25€ di bonus con HYPE

Grazie al bonus d’ingresso CIAOHYPER, HYPE ti offre un’occasione imperdibile per ottenere fino a 25 euro di bonus: la promozione è valida ancora per pochi giorni, soltanto fino al 31 marzo.

Ecco come ottenere il bonus

Come funziona il bonus CIAOHYPER? Basta registrarsi o effettuare l’upgrade a uno dei piani HYPE utilizzando il codice promo CIAOHYPER durante la registrazione. In questo modo, avrai diritto a un bonus di 5 euro per il conto HYPE, 20 euro per il conto NEXT e addirittura 25 euro per il conto PREMIUM.

Questo bonus sarà accreditato dopo aver utilizzato la tua carta (fisica o virtuale) per transazioni del valore cumulativo di almeno 50 euro entro i primi 30 giorni dalla data di apertura del nuovo conto. È importante sottolineare che questa promozione non è cumulabile con altri codici promo e non è valida per coloro che hanno già beneficiato di un bonus d’ingresso in passato.

Il conto HYPE Premium è la soluzione all inclusive che ti consente di accedere senza limiti a tutti i servizi offerti da HYPE, compresi quelli assicurativi. A soli 9,90 euro al mese, potrai ottenere numerosi vantaggi:

Pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo : la tua carta di debito World Elite Mastercard ti permette di effettuare transazioni e prelievi senza costi aggiuntivi ovunque tu sia

: la tua carta di debito World Elite Mastercard ti permette di effettuare transazioni e prelievi senza costi aggiuntivi ovunque tu sia Assistenza prioritaria : potrai contattare l’assistenza clienti anche tramite WhatsApp per risolvere rapidamente qualsiasi problema

: potrai contattare l’assistenza clienti anche tramite WhatsApp per risolvere rapidamente qualsiasi problema Pacchetto assicurativo completo: viaggi, acquisti e furti ATM sono coperti da un’assicurazione integrata nel conto

Inoltre, con il conto Premium avrai accesso a ricariche illimitate, prelievi gratuiti in qualsiasi valuta e bonifici istantanei senza costi aggiuntivi. Non ci sono commissioni per pagare bollette o ricaricare la tua carta.

Puoi registrarti online in pochi minuti e il tuo conto sarà attivo in pochi giorni. Inoltre, avrai già a disposizione la tua carta virtuale direttamente dall’app. Ricorda, in fase di registrazione, di inserire il codice promo CIAOHYPER per ottenere un bonus fino a 25 euro.